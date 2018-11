Spass

Film

So sehen die deutschen Synchronstimmen der Stars aus



So sehen die Menschen hinter den deutschen Synchronstimmen der Stars aus

Ihre Stimmen haben unzählige berühmte Filmmomente geprägt und doch bekommen sie selten Anerkennung dafür. Das sind die deutschen Synchronstimmen der Stars.

Bruce Willis

Seine charakteristische Stimme hat er sich laut eigenen Aussagen durch viel Saufen und Kiffen angeeignet. Neben Filmen synchronisiert er auch Videospiele. Aktuellstes Beispiel ist seine Rolle als Hank Anderson in «Detroit: Become Human».

Und so klingt er: Video: YouTube/Die Media-Paten

Johnny Depp

Nathan ist wohl eine der gefragtesten Stimmen Deutschlands. Nicht nur für Filmsynchronisationen sondern auch für Hörbuch-Lesungen von Stephen-King-Hörbüchern wurde er im deutschen Sprachraum bekannt.

So klingt er im Alltag: Video: YouTube/Audible Deutschland

Wer jetzt denkt; «Moment, so klingt Johnny Depp gar nicht in Fluch der Karibik», der hat teilweise recht. In den ersten drei Teilen wurde Captain Jack Sparrow von Marcus Off synchronisiert. Ab dem vierten Teil wurde dieser wieder durch David Nathan ersetzt.

Angelina Jolie

Neben ihrer Tätigkeit als Synchronsprecherin betätigt sich die studierte Schauspielerin vor allem auf der Theaterbühne und vertont diverse Dokumentationen sowie Nachrichtenbeiträge für das Deutsche Fernsehen.

Ausserdem spricht sie seit 2014 das Intro der Tagesschau in der ARD. Video: YouTube/FelixSFD

Und hier siehst du das Gesicht zum Ton: Video: YouTube/SagMalTV

Brad Pitt

Wortwörtlich ein Meister seines Fachs. Trotz seiner markanten Stimme kann er sie für alle seine Rollen gekonnt variieren.

So klingt er, wenn er nicht in einer Rolle steckt: Video: YouTube/karlchen72

Spongebob

Neben seinen meist komödiantischen Filmsynchronisationen steht Ziesmer des öfteren auf den Berliner Theaterbühnen.

Das ist seine Stimme: Video: YouTube/AmazingVoiceShow

Bart Simpson

bild: fox television network/instagram/ian.sky.music

Eine der markantesten weiblichen Stimmen im Synchronisationsgeschäft. Sie spricht Bart Simpson seit 26 Jahren.

Hier ist sie zusammen mit dem leider verstorbenen Norbert Gastell (Homer Simpson). Video: YouTube/HITRADIO RTL

Robert DeNiro

bild: shutterstock/

Brückner ist gleich alt wie sein Alter Ego DeNiro und seine Stimme gleich markant. Oft wird er einfach nur «The Voice» genannt.

So sieht es aus, wenn das Original spricht: Video: YouTube/herrjemin

Leonardo DiCaprio

Schmidt-Foss kam schon in jungen Jahren über den Hörfunk zum Schauspiel. Bei seiner ersten grösseren Synchronisation-Arbeit sprach er den jungen Pu Yi in «Der letzte Kaiser».

So klingt er: Video: YouTube/horstdieter10

Gollum

Den meisten dürfte Andreas Fröhlich als Detektiv Bob Andrews aus den «Die drei ???»-Hörspielen bekannt sein.

Und so klingt er: Video: YouTube/horstdieter10

Emily kann deutschen Synchros nicht viel abgewinnen: «Ihr habt diesen Klassiker falsch übersetzt!» Video: watson/Emily Engkent

Das? Ach, das ist nur «The Shining» aus Lebkuchen!

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter