HBO verrät dir (und Roger Federer und allen anderen) deinen «Soprano»-Mafia-Nickname

Wer hätte nicht gerne einen coolen Mafia-Nicknamen, wie «Salvatore ‹Big Pussy› Bonpensiero» aus «The Sopronas»?

Zum 20-jährigen Serienjubiläum vergibt HBO auf Twitter hochoffiziell genau das. Versucht euer Glück, aber seid gewarnt: Es kann auch nach hinten losgehen. Thomas Müller vom FC Bayern hat zum Beispiel nicht das grosse Los gezogen:

Es kann aber auch gut laufen. Roger Federer dürfte einigermassen zufrieden sein. Mit seinem Mafia-Boss-Titel könnte er Familienoberhaupt Tony Soprano, der in 86 Episoden mit Gewalt, Erpressung und Korruption die Straßen von New Jersey kontrolliert, vielleicht wirklich beeindrucken.

Die Serie hält Fans bis heute in in Atem, vor allem weil das grosse Finale viele Fragen offen liess. Bis heute spekulieren die Fans, ob Tony Soprano und seine Familie in der abschliessenden legendären Restaurant-Szene ums Leben kommen oder nicht.

Auf Twitter steigen derweil Serien-Kollegen ins Mafia-Game mit ein.

Alles nur ein liebevoller Fan-Dienst? Oder rührt HBO die Werbetrommel schonmal an? Im vergangenen Jahr gab der Chefautor der Serie bekannt, dass die Sopranos ein Prequel in Form eines Films bekommen sollen. Darin soll Tony, der Boss persönlich, als junger Soprano zu sehen sein. (tam)

