Toni Kroos hört nach der EM komplett auf. Bild: keystone

«Schluss mit Real, Schluss mit Fussball» – Toni Kroos beendet seine Karriere nach der EM

Toni Kroos beendet nach der Fussball-EM seine Karriere. Das gab der Mittelfeldstratege von Real Madrid am Dienstag in seinem Podcast bekannt.

Nationalspieler Toni Kroos beendet nach der Fussball-EM in diesem Sommer seine erfolgreiche Karriere. Der 34-Jährige von Real Madrid gab seine Entscheidung am Dienstag in seinem Podcast «Einfach mal Luppen» bekannt.

Zuvor bestreitet er am 1. Juni noch das Endspiel in der Champions League mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Kroos zudem von einem Comeback in der Nationalmannschaft bei der Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) überzeugt.

Bereits in Beschreibung und Titel des Podcasts lässt Kroos die Katze aus dem Sack. «Diese wunderbare, zehnte Saison mit Real Madrid (noch zwei Spiele übrig) wird die letzte Saison für Toni sein. Ziemlich besondere Folge heute, Gänsehaut, Trauer, Respekt, Stolz und Dankbarkeit. Aber hört selbst …», heisst es gleich zu Beginn.

«Wer eins plus eins zusammenzählen kann ...»

Nach kurzen einleiteten Worten von Bruder Felix, mit dem er gemeinsam den Podcast betreibt, ergreift Toni selbst das Wort. «Freunde des runden Leders, es wurde ja zuletzt zu Recht über meine Zukunft spekuliert. Ich selbst habe darüber sehr lange nachgedacht. In den letzten Tagen bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass diese Saison, diese wunderbare zehnte Saison bei Real Madrid, auch gleichzeitig die letzte mit Real ist», so der deutsche Mittelfeldstratege.

Kroos weiter: «Wer mir in den letzten Monaten und Jahren aufmerksam gelauscht hat, dem ist das eine oder andere Mal der Satz untergekommen, dass für mich nur infrage kommt, meine Karriere bei Real Madrid zu beenden. Und wer jetzt eins plus eins zusammenzählen kann, der weiss hiermit auch, dass meine letzte Saison bei Real auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss bei Real, Schluss mit Fussball. Sich sehr lange darüber Gedanken zu machen, ist deutlich einfacher, als es auszusprechen. Das muss ich zugeben.»