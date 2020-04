Spass

Gefühle

Coronavirus: 19 Menschen, bei denen in Quarantäne alles schiefläuft



19 Beispiele, wie die Quarantäne so bei Pechvögeln läuft

Das Schönste an der Coronavirus-Quarantäne ist ja bekanntlich, dass man in grossen Tönen über die Zustände jammern kann und dieses Jammern prompt auf Resonanz stösst. Wenn aber jemand jammern dürfte, dann diese 19 Menschen.

Das Leben mag auch schon einfacher gewesen sein, klar. Aber so unendlich schlimm und tragisch ist es unter dem Strich bei den meisten von uns ja nicht. Einige haben einen Balkon (oder gar einen Garten, man stelle sich vor), viele haben Hobbys, die nun endlich wieder zeitintensiver ausgeübt werden können, und manche (so munkelt man) haben gar Freunde, die sich nun beinahe häufiger melden als sonst.

Natürlich gibt es aber auch Pechvögel, bei denen auch in der Lockdown-bedingten Quarantäne nichts so wirklich rund laufen will. Da ist man selbst doch plötzlich wieder ganz zufrieden, oder?

Nichts macht dich besser wach als eine explodierte Tasse Kaffee! Bild: reddit

Oder eine erfrischende Dusche mit Peeling-Effekt ... Bild: reddit

Ob Homeoffice oder nicht, ein nahrhafter Lunch ist unabdingbar: Bild: reddit

Wenn du in 2 Minuten einen Videocall hast und du dich dazu entschliesst, noch «ganz gschwind» einen Snack zu holen: Bild: imgur

Was Menschen in Isolation tun? Backen. Oder es zumindest versuchen. Bild: reddit

Der absolute MVP einer jeden erfolgreichen Quarantäne? Der Kühlschr... Oh. Bild: reddit

Jetzt, wo man endlich Zeit hat, ein wenig zu werkeln, hier eine Inspiration für die WC-Deko: Bild: reddit

Juhui, die Baumärkte haben wieder geöffnet! Bild: reddit

Wenn du deine Brille am ersten Tag der Quarantäne kaputt machst: Bild: reddit

Unter der Waschmaschine darf ruhig auch mal geputzt werden (: Bild: reddit

Sugo ansetzen, 14 Stunden ziehen lassen und dann ... Bild: reddit

Immerhin haben wir immer noch unsere heiss geliebten Haustiere! Bild: reddit

Vielleicht hat die Katze Öl ausgeleert. Vielleicht aber auch anderes angestellt. Niemand weiss es. Bild.: reddit

«Ich hätte schwören können, dass der Aufsatz noch auf dem Rasierer war ...» Bild. reddit

Nichts geht über einen gemütlichen Netflix-Abend bei Kerzenschein (✿╹◡╹) Bild: imgur

Stell dir vor, du hast einen Videocall. Und ein Puff. Und dieser Videocall wird landesweit übertragen. Bild: reddit

Jetzt, wo der Aussenbereich deiner Wohnung so wichtig wie noch nie ist, kann das Herzstücks dieses Bereichs durchaus auch mal einfach in 1000 Stücke zerbrechen: Bild: reddit

Im Notfall kannst du immer noch probieren, Schutzmasken selber zu basteln. Viel Erfolg! Bild: reddit

(jdk)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Oh shit! 48 Bilder vom Moment, bevor das Desaster eintritt Wenn «Die Bachelorette» in Zeiten von Corona gedreht werden würde Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter