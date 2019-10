Spass

Gefühle

Die 9 schönsten Sätze, die du nur von wahren Freunden zu hören kriegst



Die 9 schönsten Sätze, die du nur von wahren Freunden zu hören kriegst

Wenn das Leben tatsächlich hart ist, dann sind Freunde unser Weichspüler. Insbesondere dann, wenn sie uns gewisse Sätze sagen, die unser Herz (noch) weicher machen.

Montagmorgen – das heisst: fünf volle Arbeitstage in Aussicht und als wäre das nicht genug, testet uns das Leben bereits auf dem Weg ins Büro in wortwörtlich vollen Zügen. Doch wer Glück hat, der trifft (neben dem Stapel Arbeit, der das arrogante Freitags-Ich für dich aufgehoben hat) im Büro auf Menschen, die man halt so mag. Sogenannte Freunde.

Wenn diese dann auch noch zur Höchstform auflaufen (an einem Montag unwahrscheinlich, aber ok) und Sätze wie diese hier rausballern, merkt man, das alles eigentlich gar nicht so schlimm ist.

Und für alle, die in einem schwierigeren Arbeitsumfeld zugange sind: Vielleicht wirft euch ja sonst jemand Nettes was Tolles an den Kopf.

Bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Abonniere unseren Newsletter