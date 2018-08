Spass

17 Gifs, die Nächstenliebe zeigen



Diese 17 Gifs beweisen: Die Menschheit ist nicht nur böse, sondern tut viel Gutes ❤️

Das weisst du vielleicht schon. Trotzdem tut es gut, es ab und an wieder zu sehen.

Wie oft fragen wir uns, wie viel Menschlichkeit überhaupt noch in uns Menschen steckt? Bevor wir allzu pessimistisch werden, schauen wir uns doch einmal diese Gifs an, die dir ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurückgeben.

Diese Zoo-Mitarbeiterin, die ihren Panda-Schützling aus der Grube zieht. gif: imgur

Wer auch immer diesem durstigen Eichhörnchen einen Schluck Wasser anbot. gif: imgur

Dieser Junge, der das Auto hat anhalten lassen um einer fremden Frau die Treppen hinauf zu helfen. gif: imgur

Diese Kätzchen-Rettungsaktion. gif: imgur

Noch eine Rettungsaktion. Eine Rehtungsaktion, quasi. gif: imgur

Dieser gute Freund, der seinem Gspähnli bei der Velotour behilflich ist. gif: imgur

Dieser grossartige Trainer. gif: imgur

Dieser liebevolle junge Mann (der hoffentlich nicht nur sein Date beeindrucken wollte ^^) gif. imgur

Diese Dame, die einem tollpatschigen Stinktier zur Hilfe kam. gif: imgur

Andere (dämliche) Leute hätten vermutlich blöde Selfies gemacht, sie schmeisst den Pinguin zum Glück wieder ins Wasser. gif: imgur

Diese sympathische Band. gif: imgur

Wer auch immer sich die Zeit genommen hat, diese unsichere Frau über die Strasse zu führen. gif: youtube

Eine gerettete Meeresschildkröte. gif: imgur

Dieser Marder, der die Hilfe eines Menschen bestimmt zu schätzen weiss. gif: imgur

Wer auch immer diesen Hund vor der Überschwemmung rettete: gif: imgur

Bonus

Auch kleine Gesten sind gross! gif: imgur

