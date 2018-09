Vive la Résistance! 13 Memes gegen den Untergang des freien Internets

Die Weltgeschichte in Memes – und die Schweiz ist die neutrale Witzfigur 😅

Hätten wir früher in der Schule diese Memes statt der staubigen Geschichtsbücher gehabt, wären wir bestimmt viel begeisterter bei der Sache gewesen. Dafür dürfen wir uns heute am Twitter-Account History in Memes erfreuen, der uns die Weltgeschichte etwas anders näherbringt.

Und ja, die Schweiz ist auch mit von der Partie. Wenn auch sehr passiv ...

Mehr davon gibt's hier.