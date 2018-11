Spass

Folgen der Masturbation in Bildern – anno 1830



Was mit dir geschieht, wenn du masturbierst – wenn man einem Arzt von 1830 glaubt 😄

Reden wir mal ein bisschen über Masturbation. Oder besser, was geschieht, wenn du masturbierst. Oder noch besser: Was man anno 1830 glaubte, was geschieht, wenn du masturbierst. Vorhang auf für die Gruselstunde!

Der Blog Dangerous Minds hat kürzlich einen Eintrag veröffentlicht, der von Brisanz ist. Oder zumindest von hohem Unterhaltungswert. Denn er handelt von Masturbation. Hihi.

Dass das Onanieren historisch betrachtet erst seit kurzem gesellschaftlich akzeptiert ist, ist kein Geheimnis. Ebenso wenig, was gemäss früherer Auffassung die Konsequenzen der Selbstbefriedigung sein sollten. Auch von einem wissenschaftlichen Standpunkt her.

So listet der Schweizer Arzt Samuel Auguste Tissot in seinem Buch «L'Onanisme» (1760) unter anderem folgende Nebenwirkungen auf:

Ein wahrnehmbarer Verlust von körperlicher Stärke, Gedächtnis und Verstand

Sehtrübung

Nervenleiden

Gichtarthritis und Rheuma

Schwächung der Geschlechtsteile

Blut im Urin

Appetitstörungen

Kopfschmerzen

Viele weitere Störungen

Verglichen mit der religiösen Auffassung von Masturbation aber noch harmlos. Gemäss dem Theologen Balthasar Bekker (anno 1716) kämen da noch Nebenwirkungen wie Irrsinn, Fieber, Erbrechen oder – hach, die Theologen – Suizid dazu.

So richtig schön wird das Ganze aber, wenn es auch noch illustriert wird. So geschehen 1830, als das «Livre sans titre» publiziert wurde.

Es folgt der bebilderte Zerfall durch Masturbation in 15 geisselnden Phasen.

