Die besten Wandkalender 2019 – eine Auswahl



Sexy Särge oder phallische Felsen – welcher Wandkalender darf's denn sein?

Ja, auch du brauchst einen Wandkalender. Ob Mechaniker, Bürogummi, Empfangsperson, Tanzlehrer – alle brauchen einen Wandkalender! Und für jeden gibt's auch den passenden Wandkalender. Doch die Auswahl ist riesig und da verliert man bald einmal die Übersicht. Deshalb die folgende kuratierte Auswahl! Gern' geschehen!

Heuer hätten wir im Angebot:

Der Bayerische Kartoffelkalender 2019! Bild: landecht.de

Yeah-hey! Und natürlich – fast schon traditionell:

Lindner Sarg-Kalender 2019 Bild: kalendarzlindner.pl

Weil Sex und Tod so schön zusammengehört ... irgendwie.

Hmm ... vielleicht eher das hier:

Nature's Dick Pics 2019 Calendar Bild: dickpick.com

Und NUN – haltet euch fest – hier kommt der Knüller:

Historische Motorsägen 2019! Bild: amazon.de

Okay vielleicht etwas Leichtfüssigeres:

Nun's Having Fun Calendar 2019 Bild: workman.com

Gibt es auch in der Variante «not having fun»:

The Life of Our Lord 2019 Calendar Bild: tanbooks.com

«Hallo Schatz! Ich hab' dir dein Lieblings-Weihnachtsgeschenk gekauft! Guck:»

Reach For the Sky Calendar 2019 Bild: kiekebusch.com

«Danke, Schatzibutzi! Dir hab' ich auch eines!»

«2019 wott ich echli chilliger aahgah imfall»:

High Times 2019 Ultimate Grow Calendar Bild: calendars.com

Aber eben, in Sachen Wandkalender gibt es nichts, was es nicht gibt. E.g.:

«Bestreich' mir den Arsch und nenn' mich Keks»–Kalender 2019 Bild: calendars.com

Höchste Zeit, um sich die vielen süssen Tierli-Kalender zu Gemüte zu führen ... oh.

Cow Yoga Calendar 2019 Bild: grindstore.com

Ja. Wir dachten eher an so was:

Ranchlife Calendar 2019 Bild: calendarclub.ca

Oh. Horny Animals:

Horn Porn Calendar 2019 Bild: calendars.com

Funky Chicken:

Extraordinary Chickens 2019 Calendar Bild: abramsbooks.com

Inzwischen ein Klassiker:

Goats In Trees Calendar 2019 Bild: calendars.com

Ebenso wie dieses Obligatorium:

Schweizer Bauernkalender 2019 Girls Bild: bauernkalender.ch

Wir verstehen weiterhin die Aufregung um die Schweizer-Bauerngirls nicht. Besonders angesichts dessen, was die Konkurrenz bietet:

Women in Waders Calendar 2019 Bild: sportfish.co.uk

Jeden Tag einen tödlichen Skill lernen? Geht klar!

Deadly Skills 2019 Calendar Bild: calendarclub.co.uk

Örtchen der Stille – ein ganzes Jahr lang:

Outhouses Calendar 2019 Bild: calendars.com

So. Und das selbstverständlich auch:

Hot Guys and Baby Animals 2019 Calendar Bild: amazon.com

Oder etwas spezifischer:

Fire Rescue Dogs 2019 Calendar Bild: amazon.com

Und NATÜRLICH ...

... der SUPER PAPPE TRABANT EROTIK KALENDER! Bild: erzgebirge-geschenke.de

You couldn't make it up.

ABER eigentlich haben längst die irischen Bauern gewonnen:

Irish Farmer Calendar 2019

In diesem Sinne:

Happy New Year, buon anno, bonne année, feliz año nuevo, szczęśliwy nowy rok, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள், vitin e ri të lumtur, Срећна Нова година, سعيدة, gelukkig nieuw jaar,, শুভ নব বর্ষ, hyvää uutta vuotta, 新年快樂, šťastný nový rok, eliz Ano Novo, ευτυχισμένο το νέο έτος, שנה טובה, sretna Nova godina, नया साल मुबारक हो, ezi afọ ọhụrụafọ, Selamat Tahun Baru, 明けましておめでとうございます, gott nytt år, 새해 복 많이 받으세요, heri ya mwaka mpya, سال نو مبارک, blwyddyn Newydd DdaNewydd ... und einen guten Rutsch allerseits!

(obi)

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

