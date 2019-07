Spass

An wen erinnert dich dieser neue Instagram-Star?



bild: instagram

Wir hatten «Grumpy Cat», die ewig schlecht-gelaunt blickende Katze. Wir hatten «pizza rat», die Ratte, die in New York ein Stück Pizza in die Kanalisation entführte. Ach ja, die Netzgemeinde hatte in den letzten Jahren so einige Tiere angehimmelt – weil sie eben besonders süss, besonders lustig oder einfach nur besonders besonders waren.

Nun macht sich ein neuer tierischer Instagram-Star auf, unsere Herzen zu erobern. Ihr Name: «Salvadore Dolly».Für ihre jungen Hundejahre hat der fünf Wochen alte Welpe schon einen ganz schön alten Gesichtsausdruck.

Denn «Salvadore Dolly» trägt Schnurrbart. Ja, wirklich...

Aber warum «Salvador Dolly»? Kunstinteressierte wissen Bescheid: Der Name ist durchaus treffend. Denn «Salvador Dolly» sieht dem berühmten Surrealisten Salvador Dalí (1904-1989) durchaus ähnlich.

Bild: AP

«Salvador Dolly» wurde mit ihren zehn Geschwistern und ihrer Mutter kürzlich von Tierschützern gerettet. Durch einen Instagram eines Pflegeheims in der US-Stadt Dallas wurde «Salvador Dolly» berühmt – sobald sie und ihre Geschwister fertig gestillt sind, soll für sie Ende August ein neues Zuhause gefunden werden.

