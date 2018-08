Spass

Instagram

Ross Smith und sein Grosi sind die coolsten Instagramer.



9 süsse Momente: Was er und sein Grosi auf Instagram treiben, lässt uns schwärmen 😎

Grosseltern sich ja nicht immer einfach. Neben vielen lieben Opas und Grosis gibt es auch eine Menge launischer, grummeliger und miesepetriger Leute. Der Amerikaner Ross Smith hat da mit seinem Grosi richtig Glück.

Sie sind nicht nur Best Buddies, sondern haben auch noch eine Menge Spass zusammen. Das liegt besonders an seinem Grosi, die sich für keinen Spass zu schade ist und sich traut, sich richtig zum Affen zu machen. Umgetextete Eminem-Songs rappen? Mit Plüschpenis auf dem Kopf rumrennen? Sich coole Sprüche-Battles liefern? Auf Fitness-Geräten rumturnen? In die schrillsten und abgefahrensten Kostüme schlüpfen? Oma ist dabei.

Und zum Glück gibt es Instagram, denn dort lässt uns Ross Smith an den verrückten Aktionen teilhaben ...

1. Heben! Heben! Heben! Ein Beitrag geteilt von Ross Smith (@smoothsmith8) am Jul 23, 2018 um 4:29 PDT

2. Ein echtes Brat-Duo Ein Beitrag geteilt von Ross Smith (@smoothsmith8) am Jul 18, 2018 um 12:09 PDT

3. Party-Time! Ein Beitrag geteilt von Ross Smith (@smoothsmith8) am Jul 13, 2018 um 4:34 PDT

4. Sie können aber auch patriotisch. Echte Amis eben. Ein Beitrag geteilt von Ross Smith (@smoothsmith8) am Jul 4, 2018 um 8:46 PDT

5. Hatten wir schon erwähnt, dass die beiden ein Herz und eine Seele am Herd sind? Ein Beitrag geteilt von Ross Smith (@smoothsmith8) am Jun 4, 2018 um 4:25 PDT

6. Kostüme können sie natürlich auch. Ein Beitrag geteilt von Ross Smith (@smoothsmith8) am Apr 1, 2018 um 10:29 PDT

7. Klare Message: Ein Beitrag geteilt von Ross Smith (@smoothsmith8) am Mär 22, 2018 um 3:50 PDT

8. Die beiden geben so ein süsses Paar ab Ein Beitrag geteilt von Ross Smith (@smoothsmith8) am Dez 25, 2017 um 4:05 PST

9. Ok, damit war nicht zu rechnen: Ein Beitrag geteilt von Ross Smith (@smoothsmith8) am Okt 24, 2017 um 4:37 PDT

So inszenierst du den perfekten #Sommer auf Instagram: Video: watson/Emily Engkent, Angelina Graf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter