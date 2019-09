Sind wir bald alle wieder «so richtig sch-sch-sch-scheisse»? – Tic Tac Toe kommen zurück

Nach Flers Ausraster tritt die Berliner Polizei auf Twitter nach – und das hat gesessen 👊

Am Sonntag hatte Fler Stress wegen einer Verkehrskontrolle in Berlin. Daraufhin schimpfte er minutenlang auf die Beamten, warf ihnen Schikane vor. Laut Polizei wurde der 37-jährige Rapper auch vorübergehend festgenommen, «Flizzy» bekam am Ende eine Anzeige wegen Beleidigung und Fahrens ohne Führerschein.

Flers Freundin filmte die Situation, bis eine Polizistin sie aufforderte, dies doch bitte zu unterlassen. Das Video ist in Deutschland längst ein viraler Hit, Flers Beleidigung «Fanboy» …