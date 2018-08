Spass

Jugend

Erwachsensein: Vorstellung vs. Realität – Tag der Jugend



Wie du dir als Jugendlicher das Erwachsensein vorgestellt hast – und wie es wirklich ist

Finanzen

Yay, endlich ein richtiger Lohn! Jetzt gehts los! Aber hast du auch schon die Abzüge einberechnet, öffentliche Abgaben entrichtet, diverse Versicherungen abgeschlossen, Krankenkassenbeiträge beglichen, in die Dritte Säule eingezahlt und die Miete übernommen?

Wie du es dir vorgestellt hast: bild: watson/imgur

Wie es wirklich ist: bild: imgur

Freunde

Deine Freunde werden dich immer in Erinnerung behalten.

Wie du es dir als Jugendlicher vorstellst: bild: watson/shutterstock

Wie es wirklich ist: bild: watson/shutterstock

Liebe

Als Erwachsener heiratet man und gründet eine Familie. Das ist so. Hat mir zumindest Hollywood gesagt.

Wie du es dir vorstellst: bild: watson/shutterstock

Wie es wirklich ist: bild: watson/shutterstock

Wie es wirklich wirklich ist: bild: watson/shutterstock

Eltern sein

Als Jugendlicher denkst du, deine Eltern seien Spiesser und du bist der coolste Cheib auf Erden. Das stimmt. Und das wirst du auch bleiben. Für immer.

Als Jugendlicher: bild: watson/shutterstock

Als Erwachsener: bild: watson/shutterstock

Schule

Schreib die dritte binomische Formel in die Kommentare, so hast du sie wenigstens einmal in deinem Leben gebraucht.

Wie du es dir vorstellst: bild: watson/shutterstock

Wie es wirklich ist: bild: watson/shutterstock

Herausforderungen

Herausforderungen? Die gibt es vielleicht für dein jugendliches «Ich», aber sicher nicht für das kompetente «Ultramegaboss-Ich» der Zukunft. Oder?

Wie du es dir als Jugendlicher vorstellst: bild: watson/shutterstock

Wie es als Erwachsener wirklich ist: bild: watson/shutterstock

Politik

Die Welt ist schlecht, deshalb braucht es dich. Du wirst das Sytem verändern. Alles wird endlich wieder gut!

Wie du die Welt als Jugendlicher besser machen wolltest: bild: watson/shutterstock

Wie du es als Erwachsener wirklich machst: bild: watson/shutterstock

Umgang mit Jugendlichen

Yo #Swagyolo, episch wie du Lauch durch die Gegend cringest.

Wie du es dir vorstellst: bild: watson/shutterstock

Wie es wirklich ist: gif: giphy

Grönlands Jugend tätowiert sich im Gesicht Video: srf/SDA SRF

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare