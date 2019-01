Spass

Katze

Freddie Mercury liebte seine Katzen. So richtig-richtig



Wusstet ihr eigentlich, dass Freddie Mercury so ein richtiger Katzen-Fan war?

«Rock's greatest lover of cats» – so bezeichnete sich der Queen-Frontmann selbst. Das dürfte so zutreffen, denn laut seinem Lebenspartner Jim Hutton behandelte Freddie «seine Katzen wie seine eigenen Kinder».

Wenn er auf Tour war oder für Aufnahmen im Studio, rief er regelmässig zuhause an, um mit ihnen zu sprechen.

Bild: dangerousminds

Zehn Katzen besass er während seines Lebens, angefangen in den Siebzigerjahren mit Tom and Jerry, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Mary Austin besass, gefolgt von Tiffany (ein Geschenk von Austin). Und später folgte eine ganze Dynastie – Delilah, Dorothy, Goliath, Lily, Miko, Oscar und Romeo –, die mit ihm und Jim Hutton sein Haus in London bewohnten.

Die dreifarbige Delilah war die unangefochtene Nummer Eins. Wie Hutton später in seinen Memoiren «Mercury and Me» schrieb:

«Von allen Katzen [in unserem Haus] in Garden Lodge war Delilah Freddies Liebling und diejenige, die er am häufigsten aufhob und streichelte. Als Freddie ins Bett ging, war es Delilah, die mit durfte. Sie schlief am Fusse des Bettes, bevor sie für einen nächtlichen Streifzug in und ums Haus schlich.»

Mercury widmete sein Soloalbum «Mr. Bad Guy» (1985) ...

... «to my cat Jerry – also Tom, Oscar, and Tiffany, and all the cat lovers across the universe – screw everybody else!»

Mehr noch: Delilah bekam gar einen eigenen Song auf Queen's 1991er Album «Innuendo»:

«Irresistible» oder nicht, Delilah pinkelte wie alle anderen Katzen überall auf Mercurys antike Chippendale-Möbel. Nicht alle bei Queen waren von Freddies Ode an seine Katze gleichermassen angetan. Schlagzeuger Roger Taylor, etwa, «hasste» den Song.

Bild: dangerousminds

Vor seinem Tod 1991 sagte Mercury einem Journalisten, er wolle alles «Mary und den Katzen» überlassen.

(obi)

Abonniere unseren Newsletter