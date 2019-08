Fertig Ferien? Halb so wild. 9 Dinge, auf die du dich jetzt wieder freuen kannst

Spass

Klischeekanone

Ferien vorbei? Auf diese 9 Dinge kannst du dich trotzdem freuen



Die Sommerferien neigen sich schweizweit langsam aber sicher dem Ende zu. Darum hier 9 GrĂŒnde, die deine seelischen Qualen lindern sollten.

Die Tage werden bereits wieder kĂŒrzer, der Grill-Enthusiasmus hat sich eingependelt, kurze Hosen sind bereits Aktion in den LĂ€den. Das heisst fĂŒr arbeitstĂŒchtige Schweizerinnen und Schweizer in der Regel nichts anderes, als dass auch die Sommerferien zu Ende sind.

Die RealitĂ€tsschelle nach der RĂŒckkehr ist erwartungsgemĂ€ss schmerzhaft, der verspĂŒrte Schmerz wird oft in Litaneien an Mittagstischen im BĂŒro – darĂŒber, wie alles in den Ferien besser, gĂŒnstiger, freundlicher, offener, aufregender (etc.) war – ausgelagert. Das muss nicht sein. Auch schöne Seiten warten wieder auf dich. Du siehst sie nur nicht (mehr). Oder noch nicht. Zeit, das zu Ă€ndern.

Ganz in diesem Sinne: Herzlich willkommen zurĂŒck <3 🙃

