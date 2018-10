5 Regeln für den Herbst, damit wir ihn ohne Nervenzusammenbruch überstehen

Spass

Klischeekanone

5 Regeln für den Herbst, damit wir ihn überstehen



Der Herbst hält Einzug und malträtiert unser Gemüt mit grau und grauer. Um nicht noch zusätzliches Depressionspotenzial freizusetzen, bitten wir euch, folgende fünf Benimmregeln zu berücksichtigen. Oder auch einfach nicht.

Lasst unverzüglich alle von eurem Kürbiskonsum wissen.

Herbst ist Kürbiszeit. Handle angemessen.

Auf Social Media: Bild: watson / unsplash

Bei der Arbeit: Bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

In der Freizeit: bild: watson / shutterstock

Aber nicht übertreiben ... bild: watson / shutterstock

Oder auch einfach nicht.

Werdet nie müde, zu betonen, dass dieses garstige Wetter ja auch ganz toll ist, eigentlich.

Der allseits beliebte Wetter-Smalltalk feiert im Sommer traditionell Hochkonjunktur. Denn mal ist er «grauehaft verschiffed», mal «herrlich», mal könnte es «minetwäge ja schomal chli cho rägne» und meistens ist es nicht die Hitze, sondern «d'Luftfüechtigkeit, wo der z'schaffe macht, weisch».

Wahre Helden des Herbsts lassen diese enorm wichtigen Wortmeldungen auch Post-September nicht abreissen. Will heissen, dass hartnäckig das Schöne am Herbst herbei argumentiert wird. Immer und überall. Koste es, was es wolle (zum Beispiel die Logik).

Wie das dann etwas ausgedeutscht klingt: Bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Oder auch einfach nicht.

Postet Sommerfotos auf jeglichen Social-Media-Kanälen

Komplementär zur Lobeshymne aufs Herbstwetter sollen unbedingt Sommerfotos verbreitet werden. Überhaupt nicht, um noch einmal die makellose Sommerfigur zu promoten, sondern ... um ... das Gefühl des Sommers ... zurück zu ... bringen ... ?

Das sieht dann gerne mal so aus: Bild: watson / unsplash

Ganz, ganz wichtig dabei ist ... bild: watson / unsplash

Genau. Dieser. Satz. 😍. bild: watson / unsplash

Oder auch einfach nicht.

Fotografiert Blätter und setzt diese auf Social Media mit tiefschürfenden Zitaten in Verbindung

Prototyp: Bild: watson / pixabay

Verwesendes Pflanzengewebe hat auf viele Menschen eine inspirierende Auswirkung. Denn anders als bei verwesendem Menschen- oder Tiergewebe, löst das Ableben von Blättern beispielsweise urplötzliche, selbstreflexive Ergüsse aus.

Diese Perlen der weisesten Weisheiten wollen natürlich nicht egoistisch für sich behalten werden, sondern gehören mit all den treuen Followern geteilt.

Darum hier noch eine alternative Version: bild: watson / pixabay

Oder auch einfach nicht.

Geht an all die traditionellen Halloween-Partys

Sich verkleiden und sich betrinken, dazu Kürbis schnitzen und Gruseldekor aufhängen. Eine Ur-Schweizer Tradition. Dieser helvetische Usus sollte auch in diesem Jahr auf keinen Fall einen Abbruch finden.

Der Ursprung einer Halloween-Tradition: gif: watson / gyfcat

Damit die grusligen Verkleidungsstücke nicht gänzlich für nichts waren, dürfen und sollen die daraus resultierenden Bilder penetrant auf Social Media geteilt werden.

bild: watson / shutterstock

Oder auch einfach nicht.

Weil Pilzen eben auch In ist: 2018 wird wohl ein Steinpilz-Jahr Video: srf/SDA SRF

