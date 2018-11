7 Probleme, mit denen sich nur Männer mal rumschlagen müssen

14 Dinge, die du nicht hören willst, wenn du krank bist

Kranksein ist nicht toll. Umso wichtiger, dass du dich als indirekt Betroffener im Umgang mit krankem Anhang richtig verhältst. Und deshalb zwingend auf folgende 14 Dinge verzichten solltest, wenn es um verbale Äusserungen geht. Bitte.

Danke, Doktor Mutmassung! Jetzt, da du deine weise Einschätzung abgegeben hast, lässt sich das Ganze viel besser ertragen. Auch wenn diese Einschätzung ziemlich, ziemlich sicher an den Haaren herbeigezogen ist. Und selbst wenn nicht: So what?

Diese Aussage, nachdem du – in deinem ganz privaten, selbsternannten Lazarett eingekuschelt – soeben den letzten Schüben grippaler Schüttelfrost-Attacken heroisch getrotzt hast und du dich dem Klima angepasst zu haben scheinst? Nicht cool …