Spass

Klischeekanone

Dad Jokes: 23 Flachwitze, die nur von Vätern stammen können



23 «Witze», die so flach sind, dass sie nur von einem Vater stammen können

Väterlicher Humor ist ein weit verbreitetes Phänomen. Obwohl Humor allgemein eigentlich sehr subjektiv ist, scheinen sich Väter weltweit auf eine ganz spezielle Humorform geeinigt zu haben: möglichst flach.

Es gibt die Vermutung, dass es Vätern eine besondere Freude ist, ihre Kinder in irgendeiner Form zu beschämen. Am schnellsten und einfachsten geht dies via «Dad Jokes» – Vaterwitze. Durch ihre ausgesprochen flache Erscheinungsform sind sie überall im Alltag unterzubringen.

Ob das wirklich gut so ist? Nun ja. Aber entscheidet selbst anhand der folgenden 23 Beispiele. Doch seid gewarnt: Füsse hoch!

Die Übersetzungen sind natürlich sehr holprig, da die Witze meist nur im Englischen funktionieren. Sie sollen lediglich jenen, die im Englisch weniger bewandert sind, einen Anhaltspunkt liefern. Okciao.

Wieso der VW Golf das Lieblingsauto aller Väter ist: Bild: imgur

Wenn man dieses Bild anschaut und ganz leise ist, kann man das Augenrollen der Kinder hören ... Bild: imgur

WC-Pause beim Roadtrip? Keine Zeit. Schild, das einen Flachwitz ermöglicht? Hold my beer. Bild: imgur

Väter und Geschenke, Teil 1: Das iPad. Bild: imgur

Väter und Geschenke, Teil 2: Die Nintendo Switch. Bild: imgur

Väter und Geschenke, Teil 3: Die Apple Watch Bild: imgur

Egal, wie kamerascheu dein Vater ist, wenn er diesen Schriftzug sieht, gehen seine Instinkte mit ihm durch: Bild: imgur

Väter in Zeiten des Coronavirus ... Bild: imgur

Zeit für Gestaltung: viel. Geld für Druck: ebenfalls viel. DIESES Foto: Unbezahlbar (für einen Vater). Bild: imgur

Das Konzept von Aufwand und Ertrag existiert im Universum der Flachwitze wohl nicht: Bild: imgur

«Kommt schnell her, die Mausefalle hat zugeschnappt!» Bild: reddit

Vater zu sein heisst auch, alles aus Prinzip auf die Spitze zu treiben! Bild: imgur

«Heute hat mich ein Ex-Präsident auf der Arbeit besucht!» Bild: imgur

Diese Genugtuung.

Väterlicher Humor, der unter die Haut geht. Bild: reddit

Wieso du deinen Vater NIE ein Boot kaufen lassen darfst: Bild: reddit

Wenn der Dad-Joke-Instinkt so stark ist, dass du dein Leben dafür riskierst: Bild: reddit

Dad Jokes – Promi-Edition, Vol. 1: Idris Elba gif: reddit

Dad Jokes – Promi-Edition, Vol. 2: Quentin Tarantiono (Pulp Fiction). «Hi, coffee shop, I'm Quentin 🙃» Bild: imgur

Perfekt fürs Familienalbum! Bild: imgur

(jdk)

