Die FDP-Umweltabteilung und 7 weitere todsichere Verstecke für deine Ostereier

Spass

Klischeekanone

Ostern: Ostereier-Verstecke, die sicherer als alles andere sind



Die FDP-Umweltabteilung und 7 weitere todsichere Verstecke fĂŒr deine Ostereier

Damit du die diesjÀhrige Ostereier-Suche dominierst, verraten wir dir 8 Verstecke, die sicherer nicht sein könnten.

Seit Menschengedenken das sicherste Versteck auf Erden,

umhĂŒllt von der Unmöglichkeit, je gefunden zu werden.

Besser versteckt, als auf dem Grunde eines Sees,

sollst du dein Ei verstecken ...



Bild: watson / facebook

Ein Ort der Welt, unberĂŒhrt und menschenleer,

seine Existenz zu beweisen – mehr als nur schwer.

Das perfekte Versteck, welch perfide Idee,

das Osterei deponieren ...

Bid: watson / shutterstock

Das Ei verstecken, möglichst sicher vor Blicken,

fremde Augen mit Illusionen auf Irrfahrten schicken.

Der sicherste Ort dafĂŒr, das bestĂ€tigt jeder Anwalt,

ist ganz klar ...



Bild: watson / youtube

Das suchende Auge labt sich an Anblicken, die das GemĂŒt erfreuen,

wieso sich nicht verstecken in Nischen, die den Suchenden seinen Blick lassen bereuen?

Der Fall ist klar, das Oster-Datum spricht BĂ€nde,

wer will schon schauen auf ...



Bild: watson / shutterstock

Wer sucht die Eier erst am Ostermontag,

der findet ein Versteck mit kleinem Aufwand und grossem Ertrag.

Das Ei ist am besten versteckt – Garantie ist die menschliche Evolution –,

an einem Montag ...

Bild: watson / shutterstock

Das Osterfest kommt und geht,

der Ruhm von zu gut versteckten Eiern aber ewig steht.

Sollte jemand sagen: «Ich habe das perfekte Versteck und du so?»,

antworte mit: «Viel besser als du, nÀmlich im Buch ...

Bild: watson / shutterstock

Ein PlÀtzchen, an das das Sonnenlicht nie gelangt,

ist ein Versteck, um das nie werden muss gebangt.

Wohin die Suche den Suchenden auch leite,

nie wird er gelangen ...



Bild: watson / google

Nicht alle erfreuen sich am Eiersuchen

(also das Ei vom Huhn, nicht das vom Eunuchen).

Ein solides Versteck, da braucht niemand auch nur die Stirn zu runzeln,

ist die Schlagzeile ...



Bild: watson

