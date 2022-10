Kürbis oder Kunstwerk? Bei diesen 26 Exemplaren ist der Unterschied kaum erkennbar

Es beginnt wieder die grosse Zeit des Kürbis-Schnitzens. Die Leute zeigen ihre Kreativität und verwandeln Kürbisse in wahre Kunstwerke. Okay, nicht alle zeigen dabei gleich viel Geschick. Was aber sicher ist, ist, dass die Kürbisse für Aufsehen sorgen. Hier sind sie:

Ein Tiefseeungeheuer, das es rechtzeitig zu Halloween auf diese Veranda geschafft hat.

Alle scheinen begeistert zu sein, ausser der Minion selbst.

Kann man es beim Kürbis-Schnitzen übertreiben? Ja! Sieht es trotzdem geil aus? Ja!

Ja, wir konnten es auch nicht glauben, aber es sind tatsächlich Kürbisse. 😅

Okay, die Schnitzkunst ist nicht so beeindruckend, dafür aber der Gruselfaktor.

Es ist fast schon Kunst.

Für diesen Kürbis hat die Dame übrigens circa 15–20 Stunden benötigt.

Ein Kürbis im Kürbis führt zu diesem Kunstwerk.

Was am Tag noch nicht so wirkt, ...

... entfaltet erst bei Nacht seine wahre Wirkung.

Der passende Film darf natürlich nicht fehlen.

Harry Potter Fans aufgepasst: hier gibt's eine Vorlage:

So ähnlich sollte es eigentlich aussehen:

Aber natürlich kann auch das passieren:

Wie wohl die anderen drei umgesetzt wurden.

Altersfreigabe ab 18 Jahren.

Bleiben wir bei der Altersfreigabe +18, wechseln aber ins Tierreich.

Da ist diese Katze schon etwas seriöser unterwegs.

Falls du nicht schnitzen, aber malen kannst, hier eine Alternative.

Und falls du auch nicht malen kannst, wäre das eventuell eine Idee.

Wenn das mal kein Pump-kin ist.

Wenn ein Meme zum Kürbis wird.

Beeindruckend, wie gut sie getroffen wurde.

Das rechts ist der Kürbis. 👍

Für viele der wohl fürchterlichste Kürbis!

«Studiendarlehen.»

Oh nein, es geht doch noch schlimmer.

Das ist dann mal was ganz anderes.

Viel beeindruckender als Harry Potter ist hier ja die Patronus-Gestalt (der Hirsch).

Wie lange man an sowas wohl schnitzt?

Ob er seinen eigenen Blick als Vorlage verwendet hat?

Bonus

Falls du noch ein paar Ingenieurkenntnisse hast:

Ein Spass für die ganze Familie sozusagen.

Bonus-Bonus

Falls du wirklich null Talent hast, aber trotzdem gerne mitmachen möchtest.

Und wie sehen eure Kunstwerke so aus? Gerne dürft ihr sie in der Kommentarspalte posten.

