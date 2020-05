Spass

Leben

Schutzmasken wegen Coronavirus: 11 alternative Designs



11 Schutzmasken-Designs, die sogar du tragen würdest (+1 grosse Überraschung 😏)

Schutzmasken sind – wie eigentlich alles im Jahre 2020 – ein zunehmend leidiges Thema. Eine Maskenpflicht gibt's nicht, die Motivation eine zu tragen hält sich auch arg in Grenzen. Ein Versuch, dies zu ändern. Nur hypothetisch natürlich.

Vielleicht liegt es ja nur an den tendenziell klobigen Designs der Masken, dass diese noch nicht wirklich auf Begeisterung in der Bevölkerung stossen. Und ja, Geschmäcker sind verschieden. Aber probieren kann man's ja, oder? Darum haben wir uns 11 Designs aus den Fingern gesogen, die deine Maskenlust hoffentlich ein wenig steigern. Let's go!

Bild: watson / shutterstock

Moment. Das ist doch ...

Nein ... Gibt's den sowas? Bild: jdk

Tatsächlich. bild: jdk

Verreckschamschatte. bild: jdk

Damit diese Corona-Andenken in Tassenform nicht noch unnötig Staub ansetzen, wollen wir euch fragen, ob ihr Interesse hättet, ein Stück aus dieser streng limitierten Auflage zu erhalten. Die eine Hälfte wird hier verlost, die andere ... Woanders. Heute. Irgendwo auf watson.

Willst du eine watson-Corona-Dani-Alain-Kaffeetasse? Das laszive Gewand, das dein morgendlicher Kaffee eigentlich schon immer verdient hat. Limitiert und cool und alles. Vorname Nachname Email Adresse Ort Wieso du den Gewinn verdienst. In 1 Wort. Anmeldeschluss ist der Donnerstagabend. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Bescheisser werden ausgebuht (Buh!). Die Erde ist rund. Vermutlich.

