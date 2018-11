Spass

Diese 16 Bilder zeigen, wie blöd unsere Gesellschaft ist



Geschälte Orangen in einer Plastikverpackung oder Bücher, die nur zur Dekoration dienen? Dinge wie diese lassen uns an der Menschheit zweifeln. Offensichtlich haben wir in Sachen gesunder Menschenverstand noch etwas Luft nach oben – zumindest, wenn wir uns die folgenden Beispiele anschauen.

Hast du nicht mindestens 20'000 Follower, darfst du nicht vor diesem Gemälde in Los Angeles posieren. Kein Witz.



bild: Reddit

So viel Plastik im Meer! Hört auf, alles in Plastik zu stecken! Erst aber noch dieses Magazin einpacken! bild: imgur

Nicht, dass plötzlich noch jemand auf die Idee kommt, zu ... wie hiess dieses Wort noch gleich ... LESEN! bild: reddit

Gäbe es doch Früchte mit Schalen, müssten wir sie nicht in Plastikbecher stecken. So eine Schande aber auch! bild: reddit

Und hier, um noch ein paar blödere Verpackungen zu nennen ... bild: reddit

Weil eine Avocado dringendst verpackt werden muss:

​ bild: christinekizik/facebook

Oder hier, dieser Plastikberg für eine klitzekleine Tablette. bild: reddit

Schlag dich voll mit Zucker! Wir spenden dafür für die Diabetes-Forschung! bild: reddit

«Du brauchst keine Therapie, kauf dir einfach ein neues Auto!» bild: reddit

Wenn «raschelnde Chips» wichtiger werden als der Rest der Welt bild: reddit

Ohne Worte.

​ bild: reddit

Leute, die DAS hier tun. bild: reddit

... oder SO einen Laden verlassen. via boredpanda

Welche (schrecklichen) Eltern sollten so etwas kaufen wollen?

Dass ein Verletzter erst Geld abheben muss, bevor er von den Sanitätern versorgt werden kann. bild: reddit

Und: Kurt Cobains Abschiedsbrief als geschmackloser Fashiontrend bild: fishki

Wir haben genug gesehen. Gesellschaft, du bist betrunken. Geh nach Hause!

Dieses Video wird dir den Glauben an die Menschheit zurückgeben Video: watson

