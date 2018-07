Spass

Leben

Alles, was du über Rye Whiskey wissen musst!



Rye Whiskey, Leute – nicht ungefährlich, aber so was von gut! Bild: shutterstock

Ich liebe Rye Whiskey.

Aber ...

... aber – ähnlich wie beim Song – it f*cks me up big time.

Leider.

Tja, aus irgendeinem mir schleierhaften Grund werde ich beim Genuss von Rye Whiskey viel schneller unpräsentabel, als wenn ich Scotch oder Bourbon trinke.

Da aber ihr, liebe User, sicher über eine bessere Alkoholtoleranz als meine Wenigkeit verfügt, möchte ich euch doch sehr Rye Whiskey ans Herz legen. Ein paar Infos dazu:

Hast du den Style?

Genau wie bei Bourbon oder Scotch gibt es bei Rye Whiskey eine breite Palette von Geschmacksrichtungen. Historisch sind zwei Grundarten zu unterscheiden: Pennsylvania Style und Maryland Style. Obwohl der Grossteil der Rye-Produktion längst nach Kentucky, Indiana und andernorts abgewandert ist, gelten die oben genannten Geschmacksrichtungen weiterhin: Pennsylvania Style Whiskies sind eher würzig, denn sie bestehen zu 80 oder mehr Prozent aus reinem Roggen (historisch gesehen waren Pennsylvania Ryes gar 100 Prozent Roggen). In Maryland benutzte man mehr Mais in der Produktion, weshalb dieser Style dem kräftigen, würzigen Charakter des Roggens eine süssere und rundere Note verleiht.

Gesetzliche Grundlagen In den USA muss Rye Whiskey aus mindestens 51 Prozent Roggen hergestellt werden. Er muss zwei Jahre in neuen verkohlten Eichenfässern lagern, darf bei der Herstellung nicht mehr als einen Alkoholgehalt von 80 Volumenprozent haben. Während es heute wieder einen Markt für reinen Rye Whiskey gibt, wird der grösste Teil der Produktion weiterhin mit neutralem Alkohol und/oder anderen Whiskeys verschnitten, um Blended Whiskeys herzustellen. quelle: wikipedia

Wie trinkt man Rye?

Wenn du Oliver Baroni bist, dann am liebsten neat. Straight up. Pur. Aber eben, siehe oben: Dafür verträgt Weichei Baroni es nicht. Item – neat ist eine Variante, gerne trinkt man Rye Whiskey aber auch on the rocks – auf Eis.

Bild: shutterstock

Wichtig ist bei beiden, dass man langsam und schlückchenweise trinkt. Es heisst nicht umsonst sipping whiskey.

Oder man bestellt einen klassischen Cocktail ...

Das Rye-Revival geht in vielerlei Hinsicht einher mit der allgemeinen Cocktail-Renaissance, welche die Bars der Welt seit einigen Jahren heimsucht.

Bild: shutterstock

Etliche Cocktail-Klassiker benötigen Rye Whiskey. Etwa:

Sazerac – Rezept hier

Old Fashioned – Rezept hier

Manhattan – Rezept hier

Vieux Carré – Rezept hier

Keine Angst vor der Jugend

Gute Nachrichten für Amerikas Hipster-Craft-Brennereien! Roggen erreicht in der Regel bereits nach kurzer Zeit hohe Qualität. Die vielseitigen Geschmackseigenschaften manifestieren sich schneller als beim Mais im Bourbon. Deshalb: Sucht nicht vergeblich nach 12 Years Old oder was auch immer. Lasst euch einzig vom Geschmack leiten.

Und hier ein noch paar Rye-Whisky-Empfehlungen, zum Schnabulieren

(Preise wie in der Schweiz erhältlich … und ungefähr.)

Bulleit Rye Bild: theliquorcellar.co.uk

Templeton Rye Bild: templetonrye.com

Old Overholt Bild: gearpatrol.com

Redemption Rye Bild: axisofwhisky.com

Knob Creek Rye Bild: shutterstock

Pow-Wow Botanical Rye Bild: drinksupermarket.com

George Dickel Tennessee Rye Bild: bestbuyliquors.com

Michter's Single Barrel Bild: shutterstock

Sazerac Rye Bild: gearpatrol.com

Cheers und viel Spass beim Trinken! (Und wenn ihr, wie ich, allzu sehr plemplem vom Zeugs werdet, dann trinkt es einfach zuhause. Gesittet. Im bequemen Stuhl. Es ist grossartig.)

11 Drinks, die du garantiert falsch aussprichst Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

33 Male, als jemand sich ein Bier gönnte und kurz mal das Leben genoss

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare