Kult und Trend: 10 Dinge, die vor 10 Jahren cool waren



10 Dinge, die vor 10 Jahren cool waren (LĂŒg nicht, du warst auch dabei!)

«10 Years Challenge» my Ass. Hier siehst du, was vor zehn Jahren wirklich cool war. Schwelge mit uns in Erinnerungen und fĂŒhle dich genau so alt, wie es die Autorin tut.

«Twilight»

© Summit Entertainment

Und bevor du jetzt erbost den Finger hebst und anfĂ€ngst zu maulen: Vielleicht fandest DU «Twilight» nicht cool (wenn doch, ist das aber auch nicht schlimm), das Ă€ndert aber nichts an der Tatsache, dass im Jahr 2009 ein riesiger Vampir-Hype entstand. MĂ€dchen aus aller Welt stritten sich darĂŒber, wer besser ist: Vampir Edward oder Werwolf Jacob (Spoiler: Der Vampir hat am Ende das MĂ€dchen gekriegt und mit einem Vampir-Kind geschwĂ€ngert.).

Ausserdem gab es zahlreiche Menschen, die sich ein Tattoo der Buchreihe/Kinofilmreihe stechen liessen. Das sah dann beispielsweise so aus:

Vermutlich sind die Poster jetzt aus den Teenie-Zimmern verschwunden und mit viel GlĂŒck auch die Tattoos vom Steissbein.

Apple iPhone 3GS

Mitte 2008 waren die ersten iPhones hierzulande verfĂŒgbar, spĂ€testens im 2009 musste dann jeder eins haben. Inzwischen hat wohl jeder ein Smartphone, aussehen tun sie aber alle irgendwie gleich.

Schade um die coolen anderen «Natel», die wir die Jahre zuvor so hĂŒbsch verschönern konnten. Das teure Apple-GerĂ€t war uns dann zu schade fĂŒr Bling-Bling-Kleber und Baby-Söckchen.

Bevor das iPhone kam, sahen Handys gerne mal so aus: bild: pinterest

Justin Bieber (und dessen Frisur)

Zehn Jahre ist es her, als ein sĂŒsser kleiner Bub aus Kanada mit seinen Coversongs aus dem Kinderzimmer auf Youtube Millionen von MĂ€dchen-, Buben- und Mutterherzen eroberte.

So sah das aus: gif via youtube

Und plötzlich sahen alle so aus:

bildschnipsel aus: Pinterest

Das war mitnichten nur Biebers Schuld, trotzdem geben wir ihm sie.

Und der Biebs heute? Entgegen aller Prophezeiungen ist Justin Bieber tatsĂ€chlich noch musikalisch erfolgreich und inzwischen sogar (noch) glĂŒcklich verheiratet mit einer Baldwin-Tochter.

Harem Pants

Wie alles, was schon irgendwann einmal in war und auch irgendwann wieder in sein wird, haben es auch die so genannten Harem-Hosen ins Jahr 2009 geschafft.

Das sind diese unvorteilhaften aber durchaus bequemen Schludderhosen mit tiefem Schritt, bei denen es aussieht, als hÀtte man sich in die Hosen geshartet.

Hier eine chicere Version davon. Rihanna kann es ein bisschen tragen. Bild: AP STARPIX

Und du dachtest, High-Waist-Jeans wĂŒrden Frauen-Hintern vermasseln? Ha!

Apropos Rihanna: Solche Frisuren

Bild: AP AGOEV

2009 war das Jahr der krassen Haar-VerÀnderungen. Schöne Frauen mit schönen langen Haaren haben sich von Edward mit den ScherenhÀnden frisieren lassen.

Bild: EPA

Nichts fĂŒr ungut, Sarah Connor!

«Facebook»

«Hey, kennsch Facebook? Chum au, isch imfall mega cool!»

Cool.

Lang ist's her.

Bild: AP/AP

Heute tummeln sich nur noch alte Leute dort, und Menschen, die nicht fÀhig sind, sich an die Geburtstage ihrer Freunde zu erinnern.

Lady Gaga

Lady Gaga war 2009 DER STAR am Pop-Himmel. Mit ihren OhrwĂŒrmern und ihren meeeeega-crraaazy Outfits war sie in aller Munde und in aller Ohren.

Das war noch was. Gaga an den «MuchMusic Video Awards» im Juni 2009. Man beachte ihren dramatischen TÀnzer! Bild: AP The Canadian Press

«BrĂŒno»

Ein Komiker (Sasha Baron Cohen) tut, als wĂ€re er die Ober-Tunte und sorgt damit fĂŒr Lacher (oder Fremdscham) im Kino. Ob er das heute noch bringen könnte? Wohl eher und hoffentlich nicht.

«David After Dentist»

Virale Videos gab es schon vor watson. Im Januar 2009 war es der kleine David, der nach der Zahnarzt-Behandlung (mit Lachgas?) noch ein bisschen benommen ist.

«Is this real life?» Video: YouTube/booba1234

Inzwischen hat David seinen Rausch ausgeschlafen. Und wenn man dem Internet Glauben schenken darf, hat er letztes Jahr seinen FĂŒhrerschein gemacht und dĂŒrfte theoretisch nun selbst besoffene Kids rumfahren.

Chatroulette!

Die Idee, einen völlig Fremden vor die Webcam zu bekommen, hatte was. Wer wĂŒrde es sein? Ein Promi? Ein Holz fĂ€llender Kanadier? Eine hĂŒbsche Skandinavierin? So hatten wir uns das zumindest vorgestellt ...

Dein Traum: Jessica Alba. gif: giphy

Die RealitÀt: Penis.

Oder immerhin sowas. gif: tenor

Was haben wir vergessen? Was ist deine grösste oder beste Erinnerung an 2009? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

