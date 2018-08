Spass

Leben

35 Filme aus deiner Kindheit



Diese 35 Filme aus deiner Kindheit solltest du (an einem Wochenende) mal wieder anschauen

Zeit für eine kleine Reise in die Vergangenheit. Weil diese Filme als Kind eben schon ziemlich geil waren.

«Feivel, der Mauswanderer»

Der Film wird mit dem Alter immer trauriger, weil man die Metaphern versteht.

Und denk daran: Niemals sag Niemals! Video: YouTube/nycballer4life

«Die Hexe und der Zauberer»

Vor Harry Potter haben Merlin und Madame Mim die Zauberei cool gemacht. Wen interessiert der Thron von England, sich in Tiere zu verwandeln ist viel cooler.

bild: disney/buena vista

«In einem Land vor unserer Zeit»

Der Leitfilm zur Dinosaurierphase unserer Kindheit. Und auch unglaublich traurig.

Und egal, was ihr jetzt sagt: Spike war der Coolste. Video: YouTube/Movieclips

«Das letzte Einhorn»

Ein absoluter Klassiker, der auch als Erwachsener immer wieder geht.

Und der Soundtrack ist immer noch fantastisch (startet bei 2:15). Video: YouTube/soosmeemlool5

«Das grosse Rennen um die Welt»

Diese Abenteuerkomödie aus den 60ern liess unsere Kinderherzen höher schlagen. Vor allem wegen dem tollpatschigen Bösewicht Professor Fate.

Der Film zeigte ausserdem die epischste Schlacht, die je gedreht wurde: bild: imgur

«Ein Hund namens Beethoven»

Ein Film, der eigentlich absolut nichts zu bieten hat, ausser einem sabbernden Bernhardiner. Die Erinnerungen sind trotzdem geblieben.

«Der dunkle Kristall»

Den Muppets-Erfindern Jim Henson und Frank Oz verdanken wir diesen einzigartigen Fantasy-Film, in dem nur Puppen vorkommen.

«Mary Poppins»

Als Erwachsener merkt man, wie der Kaminfeger ständig versucht, bei Mary Poppins zu landen, und stets charmant zurückgewiesen wird.

Was ein Löffelchen voll Zucker alles bewirken kann ... Video: YouTube/Ela M

«Space Jam»

Dieser Film sorgte dafür, dass wir immerhin einen Namen eines Basketball-Spielers kannten: Michael Jordan.

«Bernard und Bianca – Die Mäusepolizei»

Pure Kindheitserinnerung mit einer der coolsten Disney-Bösewichtin aller Zeiten ...

Und natürlich dem Albatros Orville. Video: YouTube/91Nessie

«Mulan»

«Sei ein Mann!» – Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass mir das Lied bereits den ganzen Tag nachläuft, seit ich weiss, dass ich diesen Artikel schreibe.

Eines der besten Disney-Lieder: Video: YouTube/TheFabianOtten

«Asterix erobert Rom»

Sorgt als Erwachsener für mindestens so viele Lacher wie als Kind. Eher mehr.

bild: studiocanal

«Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft»

Erinnerst du dich noch, wie viel Angst du vor den Krabbeltieren hattest?

«Die unendliche Geschichte»

Dieser deutsche Fantasyfilm mit dem sympathischen Drachen Fuchur hat unsere Fantasie beflügelt.

bild: neue constantin film

«Der Gigant aus dem All»

Mal im Ernst, wenn es ein Film schafft, dich mit einem tonnenschweren Kampfroboter mitfühlen zu lassen, kann er nur grossartig sein.

«Spirit – der wilde Mustang»

Pferdefilme waren nie so mein Ding, weil «voll doofer Mädchenkram» und so. Aber nicht Spirit. Spirit war toll. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen.

Und Spirit hatte den vielleicht besten Soundtrack von Hans Zimmer. Video: YouTube/Lumi Tiikeri

«Die vielen Abenteuer von Winnie Puuh»

Hooooonig! Lecker Hoooooonig!

Und da gab es noch diese Szene, als Puuh steckenblieb und Rabbit seinen Hintern dekorierte. WTF? bild: imgur

«Casper»

Der Film, der uns lehrte, dass Gespenster eigentlich lieb sind und uns Frühstück machen.

bild: United International Pictures GmbH

«Ein Königreich für ein Lama»

Wer ist die schönste Disney-Prinzessin im Land?

«Hook»

Robin Williams ist für so viele Kindheitserinnerungen verantwortlich, da kann man auch als Erwachsener nichts falsch machen.

bild: Columbia Tri-Star Filmgesellschaft mbhH

«Immer dieser Michel»

Michel aus Lönneberga ist der liebevolle Lausbub, der uns als Kinder zum Schnitzen inspiriert hat.

bild: wild utopia

«Lucky Luke – sein grösster Trick»

Lucky Luke, der Mann, der schneller zieht als sein Schatten, ist natürlich schwierig zu besiegen. Ein bisschen hätte man es den Daltons dennoch gegönnt.

bild: Jugendfilm

Fantasia

Eigentlich Kunst. Fantastische Bilder, toller Soundtrack. Und doch bleibt einem nichts besser in Erinnerung, als Mickey, der Zauberlehrling.

Bild: AP WARNER BROS. BUENA VISTA

Begleitet von einer Melodie, die niemandem mehr aus dem Kopf geht (ab 2:15). Video: YouTube/DisneyWorldMusic

«Stuart Little»

Diese Maus war so süss, sie wurde sogar auf Schweizerdeutsch synchronisiert.

«Emil und die Detektive»

Der Film, der uns beigebracht hat, keine Süssigkeiten von Fremden anzunehmen.

bild: UFA (Universum Film A.G.)

«Tschitti Tschitti Bäng Bäng»

Ein grossartiger Film, produziert vom James-Bond-Produzent Broccoli und basierend auf den Figuren von James-Bond-Autor Ian Fleming.

«Ein Fall für die Borger»

In diesem Film über die klitzekleine Borger-Familie Clock mischte ein junger Tom Felton aka. Draco Malfoy mit (vorne links).

«DuckTales: Der Film – Jäger der verlorenen Lampe»

Ein toller Abenteuerfilm für Fans der Entenhausener Truppe. Die Ducks waren sowieso immer viel cooler als Mickey. Aber beim Film fehlt leider das epische Intro der Serie.

«Momo»

Nein, wir meinen nicht das unheimliche WhatsApp-Konto sondern die Verfilmung von Michael Endes Kinderbuch.

bild: MFA+

«Ein Schweinchen namens Babe»

Babe will ein Schäferschwein werden. Nur falls du dich gerade gefragt hast, um was es in diesem Film schon wieder ging.

«Der König der Löwen»

Du merkst, dass du Erwachsen bist, wenn du dich mehr mit Pumba identifizierst, als mit Simba. Ausserdem: Hat er am Ende seine Halb-Schwester geheiratet?

Aber das Motto gilt noch immer: Hakuna Matata! Video: YouTube/Lion King Community

«Pippi Langstrumpf»

Wer kennt sie nicht. Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, die mit ihrem Affen und ihrem Pferd in einer anarchistisch organisierten Hippie-Kommune lebt.

bild: mfa+

Und jetzt alle mitsingen: Video: YouTube/Kinderserien Intro

«Robin Hood»

Der Rächer der Rächer der Enterbten. Der Beschützer von Witwen und Waisen! Nein Moment, das war Otto Waalkes.

Aber das Lied kennt ihr alle bestimmt noch: Video: YouTube/Melilotona

«Kevin – allein Zuhaus»

Ganz grosses Kinder-Kino. Und im ersten Teil spielt auch Trump noch nicht mit.

«Das Dschungelbuch»

Man mag sich lange darüber streiten, welches der beste Disney-Film ist. Aber der hier ist sicherlich ganz vorne mit dabei.

Und bevor du dich jetzt darüber aufregst, dass wir deinen Lieblingsfilm vergessen haben, denk daran: Video: YouTube/TheFightersoffreedom

