QDH: Heute steht Huber Kopf. Und das hat einen Grund



Liebe Huberquizzer

Dani pflegt noch immer denselben Schlaf-Wachrhythmus. Als ich am Samstagmorgen kurz nach Acht ein WhatsApp von ihm kriege, weiss ich genau, dass er nicht bereits aus den Federn ist, sondern kurz davor, ins Bett zu gehen. Er hat in der Nacht einen «mühsamen Artikel» zu Ende geschrieben, wie er klagt. Wir glauben ihm das, aber er hat wohl noch eine andere Motivation: Er will damit verhindern, dass wir ihn am Morgen quizzen – das Resultat vom letzten Mal spricht ja Bände.

Deshalb erreichen wir ihn erst am Nachmittag. Er wirkt dennoch recht zerknittert. Nur sein Morgenmantel hält ihn einigermassen zusammen. Trotzdem scheint die Uhrzeit, wann wir ihn durch die Mangel drehen, eine Rolle zu spielen. Aber seht selbst.

Quiz 1. Astrologie: In welchem Tierkreiszeichen ist jemand geboren, der an Weihnachten Geburtstag hat? EPA Widder Wassermann Waage Steinbock 2. Geographie: Welches dieser europäischen Länder verfügt über die grösste Landfläche in Europa? EPA/ESA Deutschland Ukraine Frankreich Spanien 3. Sport: Welcher Fussballer war NIE Torschützenkönig einer Weltmeisterschaft? Getty Images Europe EPA Ronaldo (der Dicke aus Brasilien) EPA Ronaldo (der Eitle aus Portugal) AP Davor Suker (der Kroate) AP Thomas Müller (der Deutsche) 4. Tiere: Welches dieser Säugetiere hat eine Giftdrüse, die es aktiv benutzen kann? Gewisse Arten der Plumploris Der grosse Ameisenbär Gundis Imgur Das Gürteltier 5. Geschichte: Wer unterwarf eine Vielzahl der fränkischen und gallischen Stämme gewaltsam und gilt daher als Begründer des Frankenreichs? Chloderich Ragnachar Chararich Chlodwig 6. Schweiz: Welche Gemeinde befindet sich NICHT am Genfersee? KEYSTONE Le Locle Vevey Morges Nyon 7. Wissenschaft: Die Landau-Symbole werden verwendet in der … Philosophie Chemie Mathematik Biologie 8. International: Wo spricht man Kiranti-Sprachen? EPA In Lappland EPA In Nepal AP In Bolivien EPA In Grönland 9. Kunst & Kultur: Jetzt kommen wir zum Grund, weshalb unser Teaserbild auf dem Kopf steht. Wer ist dafür bekannt, die Motive verkehrt herum zu malen bzw. auf den Kopf zu stellen? EPA/ANSA Sigmar Polke Rosemarie Trockel Georg Baselitz Anselm Kiefer 10. Populärkultur: Aus welchem Science-Fiction-Universum stammt dieses Utensil? «Star Trek» «Star Wars» «Matrix» «The Fifth Element»

