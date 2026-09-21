33 geile Herbstmomente, auf die wir uns jetzt freuen können
Der Sommer ist endgültig passé, Zeit für … bessere Zeiten eben. Stimmen wir uns auf die Herbstsaison ein!
Über Geschmack lässt sich streiten, über unser Fazit zum vergangenen Sommer aber kaum: Er war heiss. Viel zu heiss. Selten haben wir uns derart über den Jahreswechsel und die sinkenden Temperaturen gefreut. Und weil es uns die Weltlage gerade auch nicht einfacher macht, wollen wir hier nun etwas saisonale Freude und Optimismus verbreiten.
Hier kommen nun:
33 Gründe, warum in den kommenden Wochen alles ein bisschen besser wird
- Lebenswerte Temperaturen, bei denen wir wieder tief durchatmen können
- Wenn es wieder öfters regnet: Wassertropfen-Rennen am Fenster schauen und in Pfützen spielen
- Leute packen endlich ihre Füsse wieder ein (alle, ausser Eros Ramazzotti)
- Introvertierte Leute haben wieder mehr Ruhe, weil sie nicht ständig etwas bei schönem Wetter unternehmen müssen
- Kein Büro-Streit mehr wegen der Klimaanlage
Wir erinnern uns …
- Endlich wieder diskussionslos Fondue und Raclette essen
- Schoggi kann normal vertilgt und muss nicht mehr geschlürft werden
- Bald kommt das neue GTA-Spiel
- Wenn du dich nicht für Games begeistern kannst, vielleicht für Serien, die im Herbst starten
- Es können wieder Chappen getragen werden und du kannst ein paar Haarwäschen und Coiffeur-Termine skippen
- Mücken, Wespen und Konstorten
sterbenverreisen endlich
Das war ja sowas von lästig:
- Nicht mehr den ganzen Körper mit Sonnencreme einschmieren müssen, jetzt kannst du dich aufs Gesicht beschränken (wegen Falten und so). Falls du dich normalerweise rasierst, kannst du nun auch dies wieder schleifen lassen
- Der Sonntag am 25. Oktober dauert eine Stunde länger (Zeitumstellung!)
- Du musst nicht mehr jeden Abend daran denken, deine Pflanzen draussen zu giessen
- Wandern macht jetzt mehr Spass – sofern man Wandern per se spassig findet
- Sich über die bunten Wälder erfreuen, oder: trockene Blätter am Boden zertreten und sich über das krosse Geräusch erfreuen
- Kürbisse gucken, kaufen, schnitzen und verputzen
- Hunde sind wieder glücklich und aktiv
- Wieder zu zweit im Bett schlafen, ohne aneinanderzukleben
- Sex haben, ohne aneinanderzukleben
- Im Oktober ist wieder OLMA
- Im November ist Räbeliechtliumzug
- Dem wundervollen Geräusch eines Laubbläsers lauschen
- Dicke, flauschige Bettdecken feiern. Oh, und Kuscheldecken auf dem Sofa! Bestes Leben.
- Nebel ist schön
Hier ein Bild vom Nebel:
- Endlich alleine in der Badi sein
- Draussen auf dem Balkon etwas mehr Stille geniessen
- Glace mal im Schneckentempo essen
- Im Zug stinkt es nun weniger nach Schweiss
- Pollenallergiker haben bald ihre Ruhe
- Nagellack trocknet wieder makellos
- Beim Spazierengehen einen lustigen Pilz sehen und sagen: «Oh, guck, das ist ja ein lustiger Pilz!»
- Glühwein
Dir fällt da bestimmt auch noch etwas ein. Poste dein neues Glück in Worten oder Bildern in die Kommentare!
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Oh, und hier hätten wir noch ein lustiges Pilz-Quiz:
9 Fragen
Pilzname oder Bullshit?
Teste dein Wissen!