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33 geile Herbstmomente, auf die wir uns jetzt freuen können

Der Sommer ist endgültig passé, Zeit für … bessere Zeiten eben. Stimmen wir uns auf die Herbstsaison ein!

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Über Geschmack lässt sich streiten, über unser Fazit zum vergangenen Sommer aber kaum: Er war heiss. Viel zu heiss. Selten haben wir uns derart über den Jahreswechsel und die sinkenden Temperaturen gefreut. Und weil es uns die Weltlage gerade auch nicht einfacher macht, wollen wir hier nun etwas saisonale Freude und Optimismus verbreiten.

Hier kommen nun:

33 Gründe, warum in den kommenden Wochen alles ein bisschen besser wird

Lebenswerte Temperaturen, bei denen wir wieder tief durchatmen können

Wenn es wieder öfters regnet: Wassertropfen-Rennen am Fenster schauen und in Pfützen spielen

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Leute packen endlich ihre Füsse wieder ein (alle, ausser Eros Ramazzotti)

Introvertierte Leute haben wieder mehr Ruhe, weil sie nicht ständig etwas bei schönem Wetter unternehmen müssen

Kein Büro-Streit mehr wegen der Klimaanlage

Wir erinnern uns …

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Endlich wieder diskussionslos Fondue und Raclette essen

Schoggi kann normal vertilgt und muss nicht mehr geschlürft werden

Bald kommt das neue GTA-Spiel

Wenn du dich nicht für Games begeistern kannst, vielleicht für Serien, die im Herbst starten

Es können wieder Chappen getragen werden und du kannst ein paar Haarwäschen und Coiffeur-Termine skippen

Mücken, Wespen und Konstorten sterben verreisen endlich

Das war ja sowas von lästig:

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Nicht mehr den ganzen Körper mit Sonnencreme einschmieren müssen, jetzt kannst du dich aufs Gesicht beschränken (wegen Falten und so). Falls du dich normalerweise rasierst, kannst du nun auch dies wieder schleifen lassen

Der Sonntag am 25. Oktober dauert eine Stunde länger (Zeitumstellung!)

Du musst nicht mehr jeden Abend daran denken, deine Pflanzen draussen zu giessen

Wandern macht jetzt mehr Spass – sofern man Wandern per se spassig findet

Sich über die bunten Wälder erfreuen, oder: trockene Blätter am Boden zertreten und sich über das krosse Geräusch erfreuen

Kürbisse gucken, kaufen, schnitzen und verputzen

Hunde sind wieder glücklich und aktiv

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Wieder zu zweit im Bett schlafen, ohne aneinanderzukleben

Sex haben, ohne aneinanderzukleben

Im Oktober ist wieder OLMA

Im November ist Räbeliechtliumzug

Komm schon, du hast das auch immer so gesungen. Bild: watson

Dem wundervollen Geräusch eines Laubbläsers lauschen

Dicke, flauschige Bettdecken feiern. Oh, und Kuscheldecken auf dem Sofa! Bestes Leben.

Nebel ist schön



Hier ein Bild vom Nebel:

Schönes Nebelbild: watson

Endlich alleine in der Badi sein

Draussen auf dem Balkon etwas mehr Stille geniessen

Glace mal im Schneckentempo essen

Im Zug stinkt es nun weniger nach Schweiss

Pollenallergiker haben bald ihre Ruhe

Nagellack trocknet wieder makellos

Beim Spazierengehen einen lustigen Pilz sehen und sagen: «Oh, guck, das ist ja ein lustiger Pilz!»

Bild: watson

Glühwein

Dir fällt da bestimmt auch noch etwas ein. Poste dein neues Glück in Worten oder Bildern in die Kommentare!

Mehr Herbst und Prä-Winter:

Oh, und hier hätten wir noch ein lustiges Pilz-Quiz: