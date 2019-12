Spass

8 Weihnachtsgeschenk-Ideen der etwas anderen Art



8 Geschenke, die wir an Weihnachten wirklich bräuchten

Die Weihnachtszeit ist immer auch ein wenig «Fuck, Gschänkli poschte, ich hasses»-Zeit. Dabei wäre das gar nicht nötig, wenn es doch nur derart brauchbare Geschenke wie diese hier gäbe.

Klebrige Hände vom Glühwein, matschiger Schnee von gestern, der das Schuhwerk effizient auflöst, und eine Prise «Oh, Shit, ich bruch ja no Gschänkli». An einem Weihnachtsmarkt überteuerte Filzhüte (ich meine, wer liebt die schon nicht?!) kaufen oder per E-Shopping den Duschvorhang «Winter Wonderland 180x200» (jap, schänke chani!) auf den letzten Drücker bestellen. Der Weihnachtszauber ist perfekt.

«Wir schenken uns nichts, versprochen» – «Hihi, hab trotzdem was für dich» – «Oh, ich auch, haha. Mir zwei, hä!».

Dabei wäre alles wesentlich einfacher, wenn nur die richtigen Produkte verfügbar wären. Wir hätten da 8 Ideen.

Ein Kalender, der deinen Alltag besser wirken lässt

Endlich mal etwas wirklich Brauchbares

Ein Kosmetiktuch für alle und jeden im 21. Jahrhundert

Ein Muss für den Menschen von heute!

Eine Prise Magie und Imagination für gemütliche Stunden in der mystischen Jahreszeit

Schmuck, der nicht nur schön aussieht, sondern sogleich auch das Pendeln versüsst

Das ideale Parfüm für jegliche Montage im Jahr

Ein Brettspiel für die ganze Familie

