Gerechtigkeit siegt! Diese 23 Bilder machen einfach glücklich



Hier kommt ein Feel-Good-Dump für alle, die ein bisschen Aufmunterung gebrauchen können

23 Bilder für die pure Freude am Leben.

Bei all dem Schrecklichen, das in der Welt so passiert, tut es gut, auch mal die schönen Seiten des Lebens hervorzuheben. Die folgenden Bilder helfen dir dabei, dein Seelenheil zu finden. Viel Spass!

Pure Freude. bild: imgur

Diese positive Einstellung (oder ein guter Marketing-Gag). bild: imgur

Noch mehr positive Einstellung. Bild: imgur

Schaut euch an, wie viel Freude er hat! bild: imgur

So! Viel! Freude! bild: imgur

Einfach mal das Leben geniessen. Sollten wir alle öfters tun. bild: imgur

So auch diese beiden. bild: imgur

Welch süsse Geste! bild: imgur

Guter Typ. bild: imgur

Wie wahr. bild: imgur

Genau, gibs ihnen! Bild: imgur

Passend dazu eine Slideshow: 18 lustige und geniale Schilder von weniger spassigen Demonstrationen

Das beste Flowchart der ganzen, weiten Welt. bild: imgur

Diese Frau, die mit ihrem Marionetten-Ich die Eichhörnchen füttert. bild: imgur

Und zum Schluss: Ewigi Liebi. Bild: imgur

Das Leben ist schön! Verbreitet die Botschaft weiter!

