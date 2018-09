Spass

Leben

Splatter-Movie aus der Schweiz: Mad Heidi schlägt zurück



Mond-Nazis waren gestern – hier kommen die SPLATTER-SCHWEIZER!

Jubelt! Die Macher von «Iron Sky» mischen bei einem Heidi-Splatter-Movie mit. Ja, ihr habt richtig gelesen: Heidi ist böse. Sehr, sehr böse.

Wer mag sich an «Iron Sky» erinnern?

Genau. Jener grossartige Film aus Finnland, in dem es um eine Nazi-Kolonie auf dem Mond geht und deren Expansionspläne Richtung Erde. Mit kleinem Budget präsentierten die Filmemacher ein detailreiches, perfekt stilisiertes Sci-Fi-Stück, dem Kultstatus auf Ewigkeit garantiert ist. Geil.

Ebenfalls interessant an «Iron Sky» war, dass der Film komplett durch Crowdfunding finanziert wurde. Mit kultigem Online-Marketing schuf man bereits während der Produktionsphase eine treue Fangemeinschaft, die ermöglichte, dass aus einer exzentrischen Idee schliesslich ein fertiger Film wurde.

Nun jubelt! Denn das nächste Projekt, bei dem die «Iron Sky»-Macher dabei sind, spielt in der Schweiz:

Swissploitation! Boah das wird super. Klar ist jetzt bereits, dass hier ein Schweizer Film kommt, der jenseits von den üblichen Kunst-Kultur-Sozialdrama-Kram oder Achtung-Fertig-Lustigkeiten steht. Splatter, Baby, Splatter ist angesagt. Und dazu ein Design, das es in sich hat.

Bild: madheidi.com

Bild: madheidi.com

Schweizer Regisseur (Johannes Hartmann), Schweizer Darsteller (u.a. Jessy Moravec, Max Rüdlinger), finnisch-schweizerisches Produktionsteam. Und auch hier setzt man voll auf Crowdfunding: «Heidi Bonds» gibt es zu kaufen – und T-Shirts und Posters und weiswasich auch noch. Freuen wir uns auf den ersten Splatter-Heimatfilm aus der Schweiz, denn: They just fucked with the wrong Heidi.

