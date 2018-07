Diese Kellnerin hätte er besser nicht begrapscht

Emelia Holden arbeitete vergangenen Samstag in einem Restaurant in Savannah, Georgia, als ein Kunde ihr an den Hintern fasste. Keine gute Idee.

Klapps auf den Po, schnell und heimlich, einfach im Vorbeigehen: Die Szene, die sich in einem Restaurant im US-Bundesstaat Georgia abspielte, dürfte leider vielen Frauen bekannt vorkommen. Auf einem Überwachungskamera-Video ist zu sehen, wie ein Gast an einer Kellnerin vorbeigeht und ihr dabei beiläufig an den Hintern fasst. In einigen Fällen mögen Typen mit sowas davonkommen, weil Frauen sich erschrecken, perplex sind und nichts sagen. Aber nicht diese Kellnerin. Sie schaut ihm zuerst …