11 Retro-Bilder von beängstigend lockeren Erziehungsmethoden

«Geisha der LĂŒfte» – Swiss-Kabinenpersonal wittert Sexismus und will neue Uniform-Regeln

Fluggesellschaften mĂŒssen sich der Frage stellen: Wie sexistisch ist das Rollenbild der Flight Attendants? Auch die Swiss ist zurzeit mit der Forderung konfrontiert, ihre Uniform-Regeln zu ĂŒberdenken.

Es waren andere Zeiten. In den AnfĂ€ngen der Passagierairlines gab es kaum einen prestigetrĂ€chtigeren Job als jenen bei einer Fluggesellschaft. Die Piloten waren die Herren der LĂŒfte. Die Flight Attendants – damals noch Stewardessen genannt – die gepuderten, Jupe tragenden, perfekt frisierten Empfangsdamen an Bord. Sie waren das willkommene LĂ€cheln vor der glamourösen Reise in die weite Welt.

Doch heute ist die RealitĂ€t ĂŒber den Wolken eine andere. Fliegen ist ein Massenmarkt, um die Passagiere