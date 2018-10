Spass

Er hat in letzter Zeit wenig gute Schlagzeilen gemacht. Trotzdem hat er uns mit seinen Rollen begeistert und ist zu einer Ikone der Populärkultur geworden. Heute Abend läuft er über den grünen Teppich am Zurich Film Festival. Zeit für dich, um rauszufinden, welcher Depp in dir steckt.

1. Was wärst du gerne von Beruf? Deppichleger Deppartementsvorsteher Depputiy Depplomierte Pflegefachkraft Deppeche Mode 2. Wähle eine Gesichtsbehaarung. 3. Welches Zitat könnte von dir stammen? «Ich kann das reparieren, wenn sie wollen. Nicht mit Glas, aber ich könnte schönes stabiles Holz nehmen.» «Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zum Problem.» «Oh, die ganze Welt ist dem Untergang geweiht.» «...» «Sterben wir nicht alle ein wenig?» 4. Welche Farbe sollte dein Teppich haben? 5. Was ist dein Lieblings-Synonym für Depp? Gipskopf Einfaltspinsel Armleuchter Tor Piesepampel 6. Wo wärst du jetzt gerne? 7. Was ist dein Lieblingsfakt zu Johnny Depp? AP/Tamea Agle Ein Anagramm von Johnny Depp ist «DJ Phen Pony». Sein voller Name ist John Christopher Depp II. Johnny Depp hat eine seltene Barbie-Puppen-Kollektion. Johnny Depp ist mit Alice Cooper und Joe Perry (Aerosmith) in einer Band namens «Hollywood Vampires». 2003 und 2009 wurde Johnny Depp zum «Sexiest Man Alive» gekürt. 8. Welches ist dein Sternzeichen? 9. Was ist deiner Meinung nach die 20. Nachkommastelle der Eulerschen Zahl e? 1 2 3 4 5 6 7 New York. Resultat

Und vergiss nicht uns einen Schnappschuss zu schicken, falls du ein Selfie mit ihm ergatterst.

Der «abgemagerte» Johnny Depp hat keine Lust mehr Video: srf

Schräge Rollen von Johnny Depp

