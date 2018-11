Spass

Leben

So geht Mac'n'Cheetos, das ultimative Hipster-Rezept



Ich habe das hipsterigste Gericht der Welt gekocht und bin begeistert

Mac'n'Cheetos, Leute – ihr wisst es vielleicht noch nicht, doch ihr wollt es auch.

Es geschah im Januar 2016. Ich war im südkalifornischen Long Beach zu Besuch und eine liebe Kollegin nahm mich mit in ein Restaurant namens The Attic, das sich einer hervorragenden Küche verschrieben hat, die sich auf einen Mix von herzhafter Südstaaten-Hausmannskost und Neo-Californian Cuisine verschrieben hat. Da gibt es eine hervorragende Jambalaya etwa, oder deftige BBQ Ribs – aber auch oven roasted zoodle pasta und dergleichen. Und grossartige Cocktails. Alles superfeines Zeugs.

«Okay, you have to try the Mac'n'Cheetos», ...

... entfuhr es meiner Begleitung.

The ... what?

Mac'n'cheese kannte ich. Gilt in England als Kindermenü. Und Cheetos kannte ich nur vom Hörensagen. Knabbersnacks sind das, aus ... weiss gar nicht so recht. Mais, vermutlich. Die regulären haben einen käsigen Geschmack, die der «Flamin' Hot»-Version sind leuchtend rot und ordentlich scharf. Und super.

Aber mit Käsenudeln zusammen? Really? Das sei die Hausspezialität und habe bereits im ganzen Land für Schlagzeilen gesorgt, so wurde mir bedeutet. Nun, beim Reisen bin ich stets für lokale Kost zu haben, also einmal Mac'n'Cheetos, bitte!

Bam.

Ja. Das ist Mac'n'cheese mit zerbröselten Flamin' Hot Cheetos. Nach gängigen Regeln sollte der Italiener in mir angewidert die Flucht ergreifen, ... und doch musste ich feststellen: Dieses Gericht funktioniert. Irrsinnig gut sogar. Ich war seither drei weitere Male in The Attic und habe jedes Mal diese Vorspeise bestellt!

Und nun probiere ich's mal zuhause! Und zwar auf die richtig trashige Art. Man nehme: Ein paar Säckli Flamin' Hot Cheetos und eine Schachtel Kraft Macaroni & Cheese Dinner!

Bild: watson/obi

«Smmmile, it's the cheesiest!»

Und so geht's: Pasta im Wasser kochen, ableeren und danach Milch, Butter und «Cheese Sauce Mix» untermischen.

Bild: watson/obi

«Cheese Sauce Mix»? Gemeint ist das hier:

Bild: watson/obi

Hmm.

Bild: watson/obi

Na ja, vielleicht kenne ich mich mit Fertigprodukt-Gekoche zu wenig aus. The cheesiest? Okay, rühren wir alles mal vorsichtig ...

Bild: watson/obi

Derweil: Die Cheetos hat man noch in der Packung ein wenig zerstampft ...

Bild: watson/obi

... um dann, unmittelbar vor dem Servieren, einen Teil davon unterzumischen ...

Bild: watson/obi

... und den übrigen Teil als Garnitur über das fertige Gericht zu streuen.

Ta-daaa:

Bild: watson/obi

Jap, der Flamin'-Hot-Kick zieht einfach! Selbst bei diesem, na ja, doch eher fragwürdigen Fertigprodukt. Fein ist's allemal. Supercooles Drunkfood wäre das etwa. So gut wie in The Attic ist es aber – leider – längst nicht, denn dort, so lässt sich doch schwer vermuten, wird mit frischen Zutaten gekocht.

Deshalb, als Upgrade, hier die FEINE Version von Mac'n'Cheetos!

Zutaten:

300 g Maccheroni oder Hörnli oder ähnliche Pasta

1 dl Vollrahm

150 g guter, rezenter Cheddar, grob geraffelt

1/2 TL Senfpulver

1/4 TL Knoblauchpulver

1/4 TL Zwiebelpulver

1 Säckchen Flamin' Hot Cheetos

Frühlingszwiebel, nur den grünen Stiel, fein gehackt

Zubereitung:

Einen mittelgrossen Topf Wasser zum Kochen bringen, salzen, Pasta dazugeben und nach Packungsanweisungen al dente kochen.

Derweil alle Zutaten abmessen und bereitstellen; Cheetos leicht zerstampfen.

Nudeln ableeren und vorerst im Sieb lassen. Rahm in den leeren Topf geben und zum Kochen bringen. 1 Minute lang köcheln lassen.

Käse und die Gewürze hinzufügen, rühren. Pasta hinzufügen und vorsichtig untermischen. Eine Handvoll Cheetos dazugeben; vorsichtig untermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zum Servieren auf Teller oder Schüssel verteilen und mit mehr Cheetos sowie Frühlingszwiebeln garnieren.

Bild: twitter

Ach ja: «Hipsterig»? Oh ja. Und wie. Avocado-Toasts und Quinoa-Buddha-Bowls sind bloss die Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte dreht sich um Pulled Pork Sloppy Joes und Pabst-Blue-Ribbon-Billigstbier. Um Vintage Trucker Caps und Porno-Schnäuze. Um fettiges Comfort Food und Junk Snacks. Item ... das obige Rezept ist superfein. Probiert's mal.

Love and peace x

Hast Du den Food-Push abonniert? Solltest du! So geht's:

Immerhin: Mac'n'Cheetos sind sicher kein «Superfood» Video: srf

Gilt weiterhin: WIR WOLLEN TELLER, VERDAMMT!

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter