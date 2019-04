Die St.Galler Kapo setzt neu auf Elektroautos – und macht einen peinlichen Fehler 😉

Die St. Galler Kantonspolizei fährt neu mit Elektroautos auf Patrouille. In den nächsten Tagen würden fünf solche neuen Patrouillenfahrzeuge und acht zivile Elektroautos des Modells Hyundai Kona EV in Betrieb genommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Ankündigung kam passend zum «Internationalen Tag des Lärm», wie es im Communiqué heisst. Geliefert werden die umweltfreundlichen und leisen Fahrzeuge von der Firma Hyundai. In den nächsten anderthalb Jahren will die Kantonspolizei 15 …