Spass

Leben

Retro: So schön waren Conversation Pits von anno dazumal



Bringt die «Conversation Pit» zurück! (oder: Warum quadratische Sofavertiefungen fehlen) Bild: allarchitecturedesigns.com

1957 entwarf der finnisch-amerikanische Architekt Eero Saarinen für den Industriellen J. Irwin Miller ein Haus in Columbus, Indiana. Ein Haus, das eine Besonderheit aufwies: Mitten im weitläufigen, in makellosem Weiss gehaltenen Wohnzimmer befand sich eine quadratische Vertiefung, die mit hellroten Sofasitzen, rosa Teppichen und gemusterten Kissen des Designers Alexander Girard gesäumt war. Einige wenige offene Stufen führten in den Hohlraum hinunter, und in der Mitte des Platzes standen ein gläserner Couchtisch für Aschenbecher und Cocktailgläser.

Ladies and Gentlemen, der Conversation Pit war geboren.

Gesprächsgrube. Eine Vertiefung, in der Menschen direkter das Gespräch finden als zwischen Stühlen und Tischen in einem ebenerdigen Raum. Ein Ort, wo man vertieft – haha – diskutieren kann.

Oder rummachen. Nein, wir sind garantiert nicht die Einzigen, die beim Anblick dieser modernistischen Kissenlandschaften da an Hüpfburgen für Erwachsene denken.

Man ist ja schon ‹vertieft›, gewissermassen, da kann es ruhig mal, um die Worte Austin Powers' zu paraphrasieren, shagadelic werden.

Nun, der Trend hielt nicht lange – falls man überhaupt von einem Trend sprechen darf, denn eigentlich waren die Designs zu exklusiv und zu sehr von Platz und teuren massgeschneiderten Ausbauten abhängig.

Obwohl ein Augenschmaus und für die frivole Cocktailparty perfekt, waren die üppigen Dinger alles andere als praktisch. Zu mühsam war es, Hunde, Kinder und andere Haustiere davon fernzuhalten. Die Reinigung war auch eher nervig. Und kurzberockte Damen hielten davon Abstand, weil man ihnen viel zu einfach den Rock hinauf gucken konnte. Manch ein Conversation Pit wurde kurzerhand überbaut.

Gehalten haben sich wenige in Hotel-Lobbies, Wartehallen und anderen öffentlichen Orten.

Hier etwa Eero Saarinen's Conversation Pit beim TWA Flight Center am Flughafen JFK in New York:

Aber träumen darf man ja – auf ein Comeback der Conversation Pits!

Der Wolkenkratzer des Jahres 2018 Video: Internationaler Hochhaus Preis (IHP)

Retro fantastico! So schön waren die Sci-Fi-Frauen von anno dazumal

Abonniere unseren Newsletter