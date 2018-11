Spass

Leben

Die schönsten Thermen der Welt



Die 11 schönsten Thermen der Welt, um dich von den «Midterms» zu erholen

Genug vom Alltagsstress. Lehn dich zurück und geniesse, du hast es dir verdient!

Cascate del Mulino, Italien

Eintritt: frei

Diese Sinterbecken im Süden der Toskana befindet sich in der Nähe des alten Städtchens Saturnia. Aber erwarte nicht, alleine hier zu sein.

Pamukkale, Türkei

Eintritt: CHF 6.- (Stand 2016)

Die Kalksteinterrassen bilden eine sehr spezielle Kulisse. Leider hat der Massentourismus dazu geführt, dass in den natürlichen Pools ein Badeverbot erlassen werden musste. Badekleidung empfiehlt sich trotzdem, weil künstliche Terrassen angelegt wurden, auf denen man sich vertun kann.

Yoshiike Ryokan, Japan

Eintritt: Zimmerpreis (ab etwa 133 Franken), Männer und Frauen getrennt, keine grossen Tätowierungen erlaubt

Yoshiike Ryokan ist eine Unterkunft, welche in ihrem japanischen Garten sechs heisse Becken hat, in denen sich die Gäste entspannen können. Kleine Tätowierungen kann man sich am Eingang zum Bad kostenlos abkleben lassen.

Keyhole Hot Springs, Kanada

Eintritt: frei

Ideal für eine wirklich entspannende Wanderpause, bevor euch der Schwarzbär frisst.

Los Lagos Hot Springs, Costa Rica

Eintritt: CHF 16.-

Im Schatten des Vulkans Arenal gibt es zahlreiche heisse Quellen und Bäder. Eine Gratis-Variante ist der Fluss El Chollín etwas weiter östlich.

Takaragawa Onsen, Japan

Eintritt: CHF 14.-

Das grösste Bad Japans liegt mit dem Zug zwei Stunden von Tokio entfernt und hat einiges zu bieten. In diesem Onsen gibt es sowohl getrennte als auch gemischte Bäder. Tätowierungen werden hier geduldet.

Grutas de Tolantongo, Mexiko

Eintritt: CHF 7.-

Inmitten eines Canyons befindet sich diese Anlage mit vulkanisch geheiztem Wasser und einer fantastischen Aussicht.

Termas Geométricas, Chile

Eintritt: CHF 37.-

Diese Therme im Süden Chiles ist für chilenische Verhältnisse sehr teuer. Allerdings ist es faszinierend, wie in dieser schwer zugänglichen und visuell ansprechenden Gegend ein Thermalbad nach japanischem Vorbild eingerichtet wurde.

Khirganga, Indien

Eintritt: nicht bekannt, Männer und Frauen haben separate Badebereiche.

Der Pool am Beginn des Himalaya ist nicht besonders gross und nur beschwerlich zu Fuss zu erreichen, aber dafür hat man vom Männerbad aus eine fantastische Aussicht. Frauen dürfen leider nur hinter Brettern baden, dafür gibt es da Kerzen.

Bláa Lónið, Island

Eintritt: 58 Franken (Buchung im Voraus verlangt)

Die blaue Lagune ist wohl die berühmteste Thermalquelle Islands, aber dementsprechend auch etwas teuer. Wer eine günstigere Alternative sucht ist mit der Gamla Laugin gut bedient für umgerechnet rund 25 Franken Eintritt. Oder eine der zahlreichen Gratis-Alternativen.

Uunartoq Qeqertaq, Grönland

Eintritt: Gratis, wenn man hinkommt.

Übersetzt heisst die Insel an der Ostküste Grönlands «Sehr heisse Insel». Sie beherbergt Grönlands einzige bekannten heissen Quellen in denen man baden kann.

Bis 2005 war sie noch durch Eis mit dem Festland verbunden. Dieses ist inzwischen der Gletscherschmelze zum Opfer gefallen.

Und hier sind sie nochmal in der Übersicht:

Wer es lieber kühler mag: Die 21 schönsten Seen der Welt

Während die Menschen baden, leidet die Natur Video: srf/SDA SRF

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter