Weshalb 10 Millionen für ein Château wenig sind



Bild: sothebysrealty-france.com

Warum dieses 10-Millionen-Château ein Schnäppchen ist

Sorry für den Clickbait-Titel, aber die Story ist schlicht zu schön.

Schaut mal dieses unglaublich schöne Haus an, das in der südfranzösischen Ortschaft Uzès nahe Nimes zum Verkauf steht!

Bild: sothebysrealty-france.com

Haus? Ach was, Château! Château de Castille, um genau zu sein!

Bild: sothebysrealty-france.com

Dieses wunderschöne Château in einer der wunderschönsten Gegenden der Welt kann man kaufen, ...

Bild: sothebysrealty-france.com

... sofern man 10 Millionen Schtutz gerade vorrätig hat.

Uff.

Okay, im Vergleich zu dem, was man in der Schweiz für 10 Millionen bekäme, hat das Château de Castille doch einiges zu bieten: 560 Quadratmeter Wohnfläche etwa, 7 Schlafzimmer, grossartige Fresken, Terrassen, die zum draussen dinieren einladen, eine Kapelle, einen Swimming Pool, einen Park mit Springbrunnen und Wandelalleen und römische Kollonaden und und und.

So gesehen ein fairer Preis. Aber eben: 10 Millionen. Uff.

Aber, wisst ihr, weshalb dieser 10-Millionen-Deal in Wahrheit ein Schnäppchen ist?

Guckt mal hier:

Bild: sothebysrealty-france.com

Jap, dort auf der Wand ...

Das sind echte Picassos.

Pablo Picasso höchstpersönlich hat diese Wände bemalt.

Fünf riesengrosse Fresken vom Meister himself.

Bild: sothebysrealty-france.com

Wie jetzt? Nun, das Anwesen gehörte einst dem bekannten Kunstsammler Douglas Cooper, zu dessen Freunden und Gästen in den Fünfzigerjahren unter anderem Jean Cocteau, W. H. Auden, Tennessee Williams, Pablo Picasso oder Georges Braque zählten. Picasso selbst verliebte sich in das Haus und wollte es Cooper abkaufen. Als dieser ablehnte, bat der Künstler, ihm «wenigstens eine Wand» zu überlassen. Und deshalb zieren fünf Fresken vom Meister himself diese Wände.

Wenn man bedenkt, dass 2015 ein Picasso-Gemälde für 179 Millionen Dollar verkauft wurde, und letztes Jahr eins für 45 Millionen Dollar, ... sind die 10 Millionen für fünf Fresken gar nicht so viel.

bild: sothebysrealty-france.com

Vor allem wenn's ein Chateau gratis dazu gibt.

Hier geht's zum Verkauf ...

