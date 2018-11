Spass

Ganze Western-Stadt mit Luxus-Ausbau für 1,5 Millionen



Boah, hier gibt es eine ganze Western-Stadt zu kaufen! Komm doch! Mach mit! Bild: pioneertownbighornranch.com

Stargazing Desert Retreat heisst das Anwesen, das hier für 1'495'000 Dollar zum Verkauf angeboten wird. Und in der Tat: Der Nachthimmel ist grandios!

Doch früher hiess es Pioneertown Big Horn Ranch, was eigentlich einiges cooler ist – und irgendwie passender, weil ... na ja, just look at it:

40 Minuten von Palm Springs, 20 Minuten vom Joshua-Tree-Nationalpark und 2,5 Stunden von Downtown Los Angeles – perfekt gelegen, also!

Okay. Aber ... weshalb genau steht da in der kalifornischen High Desert eine Western-Ranch wie aus einem Film?

Weil es zum malerischen Wüstenstädtchen namens Pioneertown gehört. Und Pioneertown ... nun, Pioneertown hat eine lustige Geschichte: 1946 vom Hollywood-Schauspieler Dick Curtis als Kulisse für Westernfilme gebaut, wurden dort in den 50er-Jahren hunderte Filme und TV-Shows gedreht. Mitte der 60er geriet die Kulissenstadt aber ausser Betrieb, worauf sie aber nach und nach von echten Bewohnern bevölkert wurde. Heute zählt Pioneertown 350 Einwohner und hat einen landesweit bekannten, grossartigen Live-Musik-Club namens Pappy and Harriet's.

Hier also liegt das Stargazing Desert Retreat alias Big Horn Ranch, ein Anwesen, das diverse Gebäude umfasst. Eine Kirche etwa.

Und einen Saloon. Logo.

Platz für 80 Personen bietet der. Nicht schlecht.

Wer jetzt denkt, «okay, aber auf einem Filmset zu wohnen ... ich weiss nicht», der sollte sich mal den Ausbaustandard des Haupthauses angucken:

280 Quadratmeter Wohnfläche sind das – eine Master-Suite, drei weitere Schlafzimmer, vier Badezimmer, ein Wohn-/Esszimmer mit gewölbten Decken und Glaswände mit atemberaubender Aussicht in alle Richtungen. Boah.

Und ja, man grenzt an das 25 Hektar grosse Pioneertown-Mountain-Preserve-Naturschutzgebiet, mit Wander- und Reitwegen gleich vor der Haustür.

Ach ja: Im Preis inbegriffen ist noch ein Train Caboose ...

... der ebenfalls äusserst wohnlich ist.

Und dazu kommen noch ein Friseursalon, ein Hotel, eine ziemlich schöne Statue eines Cowboys, ein Tipi, ein Bordell, ein Gefängnis und ein Gemischtwarenladen ... okay, eigentlich sind das nur Fassaden. Filmkulisse und so, verstehst. Aber ein richtiger Stall mit Platz für acht Pferde ist auch dabei.

7,37 Hektar sind das insgesamt. Zusätzlich zu den neun Hektaren, auf denen das Wohnhaus steht.

All das für 1,5 Millionen Franken. In Zürich kriegt man dafür eine Drei-Zimmer-Wohnung. In Zürich-Affoltern. Just sayin'.

Ganz in der Nähe von Pioneertown, in Palm Springs, das hier:

Hier eine ... etwas andere Wohnmöglichkeit: Video: srf

