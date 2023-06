Live, Laugh, Lesbian: Fragwürdige Pride-Merch, die uns Firmen verkaufen wollen

Juni ist Pride-Monat, und die Unternehmen packen ihre Regenbogen-Kollektionen aus. Dies kommt nicht immer gut.

Kaum startet am 1. Juni der Pride-Monat, hängen in den Regalen grosser Detailhändler entsprechende Merchandise-Artikel in allen Farben des Regenbogens, um noch mehr Kapital zu schlagen ihre Unterstützung zu zeigen.

Diese Woche kam es in den USA zu einem Vorfall in einer Filiale von Target: Kunden wurden wütend, weil sie Pride-Kleidung im Laden sahen, und schmissen die Ware auf den Boden. Target reagierte, indem der Einzelhändler einige Kleidungsstücke aus dem Sortiment nahm.

Zu diesen Kleidungsstücken gehört auch dieses rosa «live laugh lesbian»-T-Shirt:

Die Meinungen über das Shirt gehen auseinander; die einen lieben es, die anderen hassen es.

Hier kommen nun 21 fragwürdige Pride-Merchandise-Designs, die uns Firmen im Juni verkaufen möchten.

Wer von euch getraut sich so in ein Business-Meeting? Hände hoch!

Die passenden Schuhe dazu:

Falls dir der Anzug zu förmlich ist:

Das klingt eher wie eine Drohung ...

Falls du keine Zeit hast, eine Regenbogen-Flagge zu kaufen, wirst du halt selbst zur Regenbogen-Flagge:

Du brauchst einen neuen Duschvorhang? Unser Vorschlag:

2012 hat angerufen, sie möchten das Infinity-Zeichen zurück ...

Ein ähnliches Modell gibt es übrigens auch in Schwarz:

Falls du nicht weisst, wie du deiner Familie sagen solltest, dass du queer bist, zeig ihnen einfach das:

Frech, da hat doch jemand glatt die Flagge neu designt.

Nein.

Bild: maga merch

Dieser Hut wurde von Trump 2019 verkauft als Teil seiner Wiederwahl-Kampagne.

Die Rückseite:

Für den queeren Hunger:

Dieses Shirt wurde von jemandem designt, der gerade zum ersten Mal die Pinsel in Photoshop entdeckte:

Wieso muss eine tropfende Regenbogen-Lippe auf ein Shirt?

Was daran ist genau Pride?

Kann jemand erklären, was auf der Rückseite passiert?

Falls du direkt nach der Pride einen Marathon laufen gehst:

Pride-Merch gibt es auch für die Küche:

... oder für deine Bettdecke:

Mit diesen Ohrringen ist das Outfit perfekt.

Achtung, der kommt flach:

(Doch Geschmack ist schlussendlich objektiv und wenn dir was gefällt, dann zieh es auch an!)

