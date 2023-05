Diese 23 Bilder bringen das Leben in Deutschland auf den Punkt

Schweiz vs. Schland: Diese 23 Bilder sind deutscher als alles andere auf der Welt

Am Donnerstagnachmittag trifft die Schweiz in der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga auf Deutschland.

Zeit, unsere lustigen Nachbarn etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und wie ginge das besser als mit den deutschesten Bildern, die das Internetz zu bieten hat?

Eben.

Bitte gern geschehen!

Was bei uns das Aromat ist, ist bei den Deutschen ...

Nur zu gerne würden wir die Geschichte hinter diesem Bild erfahren.

Apropos Schwein ...

Alt, aber gut: Das Wurstbrot.

Schütze, was du liebst.

Im «Gelben Sack» hat Ordnung zu herrschen.

Entsorgungsstelle voll – Konsumenten vermutlich auch.

Ach ... <3

Oh, noch ein Deutschland-Bier-Witz! Wie originell, Watson!

Hier schämt man sich auch nicht für seinen Arbeitgeber.

(Ist es übrigens nicht ironisch, dass der Geschäftswagen von Dildoking ein Smart ist? Süss.)

Was.

Da kann der Schweizer nur müde lächeln.

Ok, cool.

Vielleicht sollte man nochmals ein Schild hinmachen. Einfach, zur Sicherheit.

Eines der deutschesten Bilder überhaupt.

Nun. ¯\_(ツ)_/¯

Apropos ...

Und: «Mietz».

Dass die Schrift «Comic Sans» ist, macht es noch um einiges besser.

Ein Schenkelklopfer.

Die Deutschen wissen eben, was gut ist.

Sie wissen es wirklich.

(Doofe Wortwitze können wir auch:)

Im Tunnel wird es gleich ...

Klingt doch nach einem fairen Deal, oder?

Kurz gesagt: Die Deutschen haben einen Schaden.

Hat er (oder sie) sich auch richtig verdient. Geniesse!

Vielleicht sind uns die Deutschen auch ähnlicher, als wir zugeben möchten.

Trotzdem: Hopp Schwiiz!

(sim)