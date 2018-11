Spass

Die 11 schönsten Höhlen der Welt



Die 11 schönsten Höhlen der Welt, in denen du dich vor der Fasnacht verstecken kannst

Diesen Sonntag am 11.11. um 11:11 Uhr beginnen sie wieder, die Strapazen für Augen und Ohren: Fasnacht. Rennt! Am besten in eine dieser Höhlen.

Cueva de los Cristales, Mexiko

Hier kannst du die Fasnacht garantiert nicht hören. Die jahrtausendealten Kristalle befinden sich in rund 300 Metern Tiefe. Allerdings hat die Höhle eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und ist bis zu 50°C warm, was Schutzmasken und Spezialanzüge nötig macht.

Dat Taw Taung Höhlentempel, Myanmar

Buddhisten kennen keine Guggenmusik. Beispiele wie diesen Höhlentempel findest du zuhauf in Südostasien. Meist darfst du allerdings keine Schuhe tragen und es wird eine kleine Spende erwartet.

Sang-Schekan-Höhle, Iran

In der Nähe von Dschahrom gibt es die grösste von Menschenhand geschaffene Höhle zu bestaunen. Sie umfasst über 100 Steinsäulen und 12 Eingänge.

Catedral de Marmol, Chile

Diese eindrücklichen Marmorhöhlen sind am Lago General Carrera gelegen.

Schilfrohrflötenhöhle, China

Die Höhle ist nach dem Schilf benannt, welches am Eingang wächst.

Fingal’s Cave, Grossbritannien

An der Küste der schottischen Insel Staffa liegt eine eindrückliche Höhle mit grossen Basaltsäulen, die schon von berühmten Persönlichkeiten wie Königin Victoria oder Theodor Fontane besucht wurde.

Algar de Benagil, Portugal

Direkt neben dem Strand von Benagil gibt es diese Höhle, in die man vom Strand aus in ein paar Minuten schwimmen kann. Aber Vorsicht vor Touristenbooten!

Phraya-Nakhon-Höhle, Thailand

Im Süden Thailands, in einem Nationalpark, liegt diese Tropfsteinhöhle, die bereits von mehreren Königen besucht wurde.

Lac Souterrain, Schweiz

Der Lac Souterrain liegt bei Saint-Léonard im Kanton Wallis und gilt mit 6000 Quadratmetern als grösster unterirdischer See Europas.

Cenote Ik-Kil, Mexiko

Solche Badehöhlen sind in Mexiko verbreitet. Der Begriff Cenote stammt von den Maya und bedeutet «heilige Quelle». Diese befindet sich auf der Halbinsel Yucatán.

Miao Dong, China

Der nach aktuellen Kenntnissen grösste Hohlraum der Erde. Der Miao Dong ist Teil des Gebihe-Höhlensystems und bietet optimalen Schutz vor der Fasnacht.

Kunst im grössten unterirdischen See der Schweiz Video: srf/SDA SRF

Die grössten Höhlensysteme der Welt

