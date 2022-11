Hier kommen 26 «lustige» Anführungszeichen-Fails, die du «gesehen haben musst»

Das mit diesen Gänsefüsschen ist so eine Sache. Es gibt Leute, die glauben, dass man Wörter in einem Satz hervorheben könne, indem man sie in Anführungszeichen pappt. Dass sich die Bedeutung der eigentlichen Aussage damit aber komplett verändert, ist vielen nicht bewusst – umso lustiger ist es allerdings für alle anderen. :-)

Oder anders gesagt: Fahr ab!

Aber die eigenen Kinder sind ok, oder?

In Anführungszeichen, weil jeder weiss, dass Bill Gates eigentlich ein Echsenmensch ist.

Also ... Mit richtig viel Speuz, oder wie?

Also vermutlich nicht mehr in diesem Jahrtausend. Oder heisst das Café so?

Also eine minimale Gefahr. Aber schon ein bisschen, vielleicht.

Da brauchen sie sich aber auch nicht wundern ...

Also, nicht mal ganz so live. Mit Verzögerung, eventuell?

Bei «Frisch» solltest du immer hellhörig werden.

Ich würd's riskieren.

Dieser Supermarkt hat's verstanden. Das Gemüse ist schliesslich rot.

«Geschlossen». Also offen?

«Lisa». Name dem Coiffeursalon bekannt.

Oh, oh. Wieder Elefanten-Eier zum Frühstück.

Gewissermassen: «Verunfallt recht schön!»

Das Problem mit den Anführungszeichen ist natürlich nicht nur in unseren Breitengraden bekannt, sondern auch im englischsprachigen Raum ...

«Treppe» – oder vielleicht auch nur ein schwarzes Loch.

«Sicherheitsbeamter» – Das Schild hat vermutlich recht.

Wenn du es «an einem Stab willst», machen wir es, «wenn wir können»? Wieso löst dieses Schild ungewollt Fantasien aus?

Timmy macht einen Ausflug mit «Officer» Sandusky.

Renn, Timmy!

Was beinhaltet dieser «Second Service», und warum habe ich wieder Fantasien?

Zwei der «netten» Menschen im Leben.

Sorry, Jen und Ted – sie meinen es sicher nicht so.

Der will uns doch verarschen! Wählt ihn lieber nicht.

Pssst: Es ist ein Scheisshaufen.

Das wäre doch mal ein nettes Motivations-Quote für die Büro-Wand. Und nicht gelogen, dank Anführungszeichen.

Vermisst irgendwer sein Kind?

«Stolze» Mutter.

Sicher, Karen?

Danke, dass ihr bis hierhin «gelesen» habt. Hat bestimmt «Spass gemacht».

