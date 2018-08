Kambundji gewinnt 100-m-Halbfinal souverän ++ Wawrinka erkämpft sich Sieg in Toronto

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Mujinga Kambundji bestreitet um 21.30 Uhr den 100-m-Final der Frauen an den Europameisterschaften in Berlin. Die Bernerin gewann ihre Halbfinalserie in 11,14 Sekunden souverän. Kambundji, die 2016 an den kontinentalen vor zwei Jahren die Bronzemedaille gewonnen hatte, startete mässig. Erst auf der zweiten Streckenhälfte schuf sie die Differenz.

Ajla Del Ponte zeigte nach einem guten Start eine ansprechende Leistung. In 11,38 Sekunden blieb sie aber im Kampf um den Finaleinzug chancenlos. Ebenso …