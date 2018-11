Black Friday?

Wie vieles andere auch schwappte der Black Friday aus Amerika zu uns rüber. Mitte der 2000er-Jahre etablierte er sich langsam in Deutschland. Seit zwei Jahren wird der Begriff auch in der Schweiz genutzt, um Rabatte anzupreisen.

Am Anfang war der Black Friday jedoch gänzlich negativ behaftet. Dies, weil Einkaufswütige die Läden der Innenstadt stürmten und so Staus verursachten.

Black Friday ist am Tag nach Thanksgiving, also dem Erntedankfest, das an einem Donnerstag gefeiert wird. Traditionell ist auch der nächste Tag für viele Amerikaner ein freier Tag.

(Quelle: aargauerzeitung.ch)