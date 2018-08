Spass

Das sind 10 krasse Fakten zu «Big Bang Theory»



Bazinga! Hier kommen 10 krasse Fakten zu «Big Bang Theory»

«The Big Bang Theory» soll bald zu Ende gehen. Neue Folgen mit Penny, Sheldon, Leonard, Raj und Howard flimmern voraussichtlich 2019 das letzte Mal über unsere Bildschirme.

Damit gehen zwölf Staffeln mit den netten Nerds von nebenan zu Ende. Über die Jahre hinweg haben sich so einige Fun Facts zur Serie angesammelt, die es wert sind, präsentiert zu werden.

Hier kommen 10 Fakten zu «Big Bang Theory»

«Lenny, Penny, Kenny»?

Die Show sollte eigentlich «Lenny, Penny und Kenny» heissen. Das bedeutet, man muss davon ausgehen, dass Sheldon eigentlich Kenny hätte heissen sollen. Lasst das mal wirken. Kenny. Kenny. Nein, Sheldon war definitiv die richtige Wahl.

Penny, who?

Man weiss bis heute nicht, wie Pennys Nachname lautet. Der wurde in den bisherigen Folgen nicht bekannt gegeben. Vielleicht kommt das ja noch? Sheldon klopft zwar ohnehin immer, aber wir wüssten ganz gern, wo wir klingeln müssen.

It's Science!

Mayim Bialik ist als einzige der Schauspielerinnen auch in Wirklichkeit eine Wissenschaftlerin – sie hat 2008 einen Doktor in Neurowissenschaft absolviert.

Romantik pur:

Leonard und Penny waren nicht nur in der TV-Show, sondern auch im wahren Leben ein Paar. Allerdings hielt die Beziehung nur zwei Jahre lang.

Echte Physik:

Wer hätte das gedacht? Die meisten Formeln und Theorien in der Serie sind echt. Am Set ist oftmals der renommierte Physik-Professor David Saltzberg vor Ort und fungiert als Berater.

Method Acting:

Kevin Sussman, der in der Serie den Comicverkäufer Stuart spielt, hat vor seiner Rolle tatsächlich in einem Comicladen gearbeitet.

Das Treppenhaus

Das Treppenhaus in der Serie ist gar nicht so gross: Es besteht in Wirklichkeit nur aus einem einzigen Treppenabschnitt. Das Treppenhaus muss jedes Mal umdekoriert werden, wenn die Charaktere eine Treppe runter oder hochsteigen.

Ein besonderer Klingelton

Howard hat in der Serie eine Zeit lang den Klingelton «She blinded me with Science», einem Song aus den 80ern.

Der Song war der Titelsong des nie ausgestrahlten Piloten und hat somit seine ganz eigene Bedeutung.

Erinnerungen am Kühlschrank:

Im November 2014 verstarb die Schauspielerin Carol Ann Susi, die Stimme von Howards Mutter. Sie war nie zu sehen, ihre krächzende Stimme aber legendär. Seit ihrem Tod ist in der Serie ein Foto der Darstellerin auf Leonards Kühlschrank zu finden.

Bazinga!

Es gibt eine Biene, die nach Sheldons Catchphrase «Bazinga» benannt ist. 2012 entdeckten Biologen in Brasilien eine neue Bienenart und nannten sie «Euglossa Bazinga». Leider ist Sheldon aber auf Bienen allergisch.

Und nun: Welche Figur aus TBBT ist dein Seelenverwandter?

