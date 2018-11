Spass

Die schwerste Zeit für Pendler ist angebrochen – so (über-) lebst du in vollen Zügen

Wir Menschen werden immer mehr und die Züge immer voller. Leider ist es nicht umgekehrt. Deshalb kommen hier ein paar Überlebenstipps für den Pendler-Verkehr im Winter.

Einen Zug nehmen

Das grösste Problem in überfüllten Zügen ist der Platz. Aber dafür gibt es jetzt eine Lösung: Nicht duschen. Das wird Platz schaffen. Wenn du nicht auf das Duschen verzichten möchtest, kannst du denselben Effekt mit stark aufgetragenem Parfüm erzielen.

Und die Billettkontrolle so: bild: watson/shutterstock

Zug-riff verweigern

Den Platz kannst du dir aber auch schaffen, indem du ein paar Hilfsmittel dabei hast. Denn es gibt Dinge, die halten Herrn und Frau Schweizer davon ab, in dein Abteil zu sitzen. Du brauchst:

Eine halbleere Red-Bull-Dose

Eine Dönerbox auf der Ablage

Ein Bier in deiner Hand

Bräunungsspray für das umliegende Sitzpolster

Bild: watson/shutterstock/KEYSTONE

Ein Einsteiger-Trick

Im Dschungel des öffentlichen Verkehrs lauern viele Gefahren. Eine davon ist die sogenannte «Pendlerschwemme», die dir entgegen strömt und dich am Einsteigen hindert. Natürlich ist genau bei deiner Tür der Ansturm am grössten.

Du kannst dir aber easy einen Weg durch den Zug bahnen, wenn Leute denken, dass du ihn fahren musst. Also kauf dir eine Uniform, halte ein paar wichtig aussehende Zettel in der Hand und begrüsse mit autoritärer Stimme die Fahrgäste.

Zug-ang blockieren

Du willst deine Ruhe im Wagen? Beklebe die Türe mit gut sichtbaren «Türe defekt»-Klebern. Sei grosszügig, denn die meisten Pendler lesen nicht, was auf irgendwelchen Schildern steht.

Bild: watson/shutterstock/KEYSTONE

Harndrängeln

Handelt es sich um einen behindertenfreundlichen Zug, hast du genau an einem Ort genug Platz und das ist in der Toilette. Also kämpf dich zur Toilette und nimm dir einen Klappstuhl mit Kissen mit. So sitzt du sogar noch bequem.

Ignoriere den verzweifelt klopfenden und flehenden Pöbel vor der Toilette. Es könnte eine Falle sein. Ah, und vergiss den Raumduft nicht!

Bild: Watson/shutterstock/KEYSTONE

Puffer einplanen

Du suchst einen Freund im Zug, aber die Gänge sind zu vollgestopft? Klebe ein Kind mit Teppichband an eine Türe, um diese zu blockieren und suche ganz bequem von aussen. Keine Angst, der Bystander-Effekt besagt, dass mit mehr Pendlern die Wahrscheinlichkeit abnimmt, dass dem Kind geholfen wird.

Wagone Girl

Bereits die grossen Dichter Lo & Leduc wussten es: «Me redt nid im erschte Tram!»

Die meisten Pendler sind Morgenmuffel, wollen schlafen oder zumindest ihre Ruhe. Wenn du gemieden werden willst, sei offen und redselig. Schau zu, wie sich beim nächsten Mal «zufälligerweise» alle woanders hinsetzen.

bild: watson/shutterstock

Klasse beweisen

Hole dir die Unterstützung der öffentlichen Hand und lass zuerst eine Schulklasse einsteigen. Wenn sich alle anderen panisch in einen anderen Wagen verzogen haben, steckst du den Schülern ein paar Franken zu, sie steigen aus und du geniesst den Freiraum.

bild: shutterstock

Zug-abe

Eltern, Schwangere und alte Menschen geniessen besonderen Status im ÖV. Weil aber niemand mehr für andere Menschen aufsteht, musst du dir einen Kinderwagen basteln und dich darin verstecken. Mit etwas Glück fährst du auch noch gratis.

bild: watson/shutterstock

Was sind deine Tipps für mehr Platz im ÖV?

Das sympathischste Weindoch bisher: «Wir sind Schweizer. Wir reden nicht miteinander im Zug!» Video: watson/Michelle Marti, Emily Engkent

Die kleinen Freuden des Pendelns – in 13 motivierenden Memes

