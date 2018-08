Innerer Dialog - Heute: Sommer

Motzzentrum: Immer so heiss. Immer so heiss. Immer so heiss.

Empathie: Silvia hat imfall auf Facebook gepostet, dass es bei ihr in den Wanderferien im Death Valley noch viel heisser ist.

Ironie: Etwa mit einem Screenshot der Wetter-App?! Neiiiii, wie originell, du.

Logik: Wenigstens sind die im Death Valley ehrlich mit der Namensgebung, ich war gestern in Bern, das im Moment eigentlich «Burn» heissen müsste.

Ironie: Ou du, Gratulation, ein Hitze-Wortspiel, …