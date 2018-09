Spass

Musik

Conchita Wurst ist jetzt wieder ein Mann auf der BĂŒhne



So sieht Conchita Wurst nicht mehr aus đŸ˜± Er ist jetzt wieder ein Mann

Elisabeth Kochan / watson.de

«Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei» – und das auch in diesem Fall, denn Kunstfigur Conchita Wurst, die 2014 fĂŒr Österreich den Sieg beim Eurovision Song Contest holte, hat sich seitdem zweimal komplett neu erfunden. KĂŒnftig möchte Conchita als Mann auftreten.

Bild: AP/AP

2015 war erstmals Schluss mit Wurst: In seinem Buch «Ich, Conchita – Meine Geschichte. We are unstoppable» nannte er sich nur noch «Conchita», ohne Nachnamen. Die Kunstfigur, die 2014 noch in Drag-Montur auf der BĂŒhne in Kopenhagen mit «Rise Like a Phoenix» den ESC gewann, schaffte erst ihren lustigen Nachnamen ab – und möchte heute auch nicht mehr als Frau betrachtet werden.

Er identifiziert sich jetzt als Mann, verriet er im Interview mit Bild – und diese Verwandlung ist auf aktuellen Fotos deutlich zu sehen:

Die lange WallemÀhne ist ab, der Bart deutlich lÀnger, und das Make-up viel dezenter: Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von conchita (@conchitawurst) am Jul 7, 2018 um 10:22 PDT

Wie kam es dazu?

Seit seinem Sieg beim ESC hat sich fĂŒr Conchita vieles verĂ€ndert – nicht nur beruflich, sondern ebenso privat. Nachdem ihn ein Ex-Freund erpresst hatte, outete sich Conchita öffentlich als HIV-positiv; ein mutiger Schritt, fĂŒr den er in den Medien bejubelt wurde.

Und auch in Hinsicht auf seine geschlechtliche IdentitĂ€t hat sich in Conchitas Leben vieles getan: «Es hat sich irgendwann unangenehm angefĂŒhlt, als Frau gesehen zu werden – genau wie es sich vorher unangenehm angefĂŒhlt hat, als â€čErâ€ș angesprochen zu werden. Jetzt finde ich es befremdlich, wenn mich jemand â€čSieâ€ș nennt.»

Der Auslöser dafĂŒr war der Sport, mit dem Conchita vor drei Jahren begann, um die viele Zeit im Flugzeug auszugleichen. «Damals war es eine grosse MĂŒhe fĂŒr mich, trainieren zu gehen und heute kann ich schon fast nicht mehr ohne. Daraufhin hat diese GesamtverĂ€nderung ihren Lauf genommen.»

Seinen KĂŒnstlernamen behĂ€lt Conchita, der eigentlich Thomas Neuwirth heisst – zumindest vorerst. Langfristig kann es sein, dass auch der dem neuen Image zuliebe weichen muss: «Ich wĂŒrde lĂŒgen, wenn ich sagen wĂŒrde, dass ich nicht darĂŒber nachgedacht habe – weil Conchita eben ein Frauenname ist.»

Wie gefÀllt euch Conchitas neuer Look?

Apropos Wurst: «Schweizer essen Salat anders als Kanadier?» Ja, das tut ihr! Video: watson/Emily Engkent

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare