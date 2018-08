Spass

Native

Du planst einen Ausflug mit deinen Freunden? Diese 7 Typen sind garantiert dabei



Du planst einen Ausflug mit deinen Freunden? Diese 7 Typen sind garantiert dabei

Präsentiert von

Sommer! Zeit für Ausflüge mit Freunden! Was für ein Spass!

Genau so motiviert solltest du sein, wenn du eine Freizeitaktivität mit deinen Liebsten planst. Ob du mit den folgenden Freunden am Schluss allerdings immer noch so motiviert bist, sei dahingestellt ;-)

Der Chaot

bilder: watson/shutterstock

Wichtig zu wissen: Möglicherweise wäre es angebracht, dem Chaoten ein paar Stunden vor Abfahrt noch einmal zu sagen, wohin die Reise geht, weil er bei der Planung nur mit einem Ohr zugehört hat.

Der Planer



Der durchschnittliche Planer hat vielleicht nicht immer alles im Griff, aber wer könnte es ihm verübeln? Schliesslich ist es heutzutage kein leichtes Unterfangen mehr – bei all den über-beschäftigten Menschen da draussen.

gif: giphy/watson

Wichtig zu wissen: War der Ausflug ein Erfolg, gilt es den Planer ausgiebig zu loben. War der Ausflug ein Desaster, war es mit Sicherheit nicht seine Schuld.

Gleich geht's weiter mit den Ausflugstypen, vorher ein kurzer Hinweis:

Du planst eine Gartenparty … … und dein Freund, der gerne plant, hat einfach keine Zeit? Kein Problem: Lord Somersby ist ein begnadeter Partyplaner und hat hier seine Tipps für dich zusammengestellt. Was auf keinen Fall fehlen darf: All deine Freunde und genügend eisgekühltes Somersby.

Und nun zurück zu deinen Freunden ...

Der «Mir isch gliich»

gif: giphy/watson

Wichtig zu wissen: Um bei dem dauerhaften «Mir isch gliich» nicht die Fassung zu verlieren, entscheidest du einfach konsequent für diesen Typen mit: Im Restaurant bestellst du ihm Spaghetti Bolo, und sein Lieblingstier ist ab heute der Eurasische Kranich.

Der Verplante

gif: youtube/wtason

Wichtig zu wissen: Doch, doch, auch er kann. Du musst es ihm nur früh genug in seinen wichtigen Kalender schreiben.

Der Mitläufer

bilder: shutterstock/watson

Wichtig zu wissen: Wohin es auch geht, der Mitläufer kann sich damit arrangieren. Bevor du dich aber aufregst: Er freut sich halt einfach, Zeit mit seinen Freunden zu verbringen.

Der Komplizierte

gif: watson/youtube

Wichtig zu wissen: Vielleicht könnte die Planung ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Der Stille

Das wäre nicht passiert, wenn Chrigi zur Planung auch etwas beigetragen hätte.

Wichtig zu wissen: Ihr habt ihn trotzdem lieb.

Hat der Chaot die Party geplant … … und die Hälfte einfach vergessen? ;) Kein Problem, hier könnt ihr euch auch noch am Tag der Party mit Somersby eindecken. Cheers!

Demnächst einen Ausflug geplant? Geht besser nicht in den Zoo. ;-) Video: watson

Diese Panorama-Fotos sind so schlecht, dass sie wieder gut sind

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter